F.A.Z. exklusiv : Merkel hielt Giffey-Rücktritt nicht für nötig

Angesichts der anhaltenden Diskussion über die Aberkennung ihres Doktorgrades tritt Franziska Giffey (SPD) von ihrem Amt als Bundesfamilienministerin zurück. Wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte, bat Giffey am Vormittag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) um Entlassung. Wie die F.A.Z. aus Regierungskreisen erfuhr, war Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht der Meinung, dass Giffey unbedingt zurücktreten müsse.

Merkel sagte am Mittwoch, sie nehme Giffeys Rücktritt „mit großem Respekt, aber auch mit ebenso großem Bedauern entgegen“. Sie habe immer „sehr gut und vertrauensvoll“ mit der Ministerin zusammengearbeitet, wofür sie ihr „von Herzen“ danke.

In der SPD-Führung herrschte allerdings die Ansicht vor, dass es für Giffeys Wahlkampf in Berlin zur Belastung werden könne, sollte sie ihre Ankündigung aus dem ersten Prüfverfahren nicht wahrmachen, beim Entzug des Doktorgrades zurückzutreten. Die SPD wird allerdings keinen Nachfolgerin für das Amt der Familienministerin benennen. Die Leitung des Ministeriums soll bis zur Bundestagswahl kommissarisch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) übernehmen, hieß es in den Regierungskreisen.

„In den letzten Tagen sind erneut Diskussionen um meine Dissertation aus dem Jahr 2010 aufgekommen“, begründete Giffey ihren Rücktritt als Ministerin. Auch wenn sie selbst weiterhin zu ihrer Aussage stehe, „dass ich meine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben habe“, und die zweite Prüfung der Doktorarbeit noch nicht abgeschlossen sei, ziehe sie bereits jetzt „die Konsequenzen aus dem andauernden und belastenden Verfahren“. Giffey begründete ihre Entscheidung mit dem Anspruch von Regierung, SPD und Öffentlichkeit „auf Klarheit und Verbindlichkeit“.

Kommission empfiehlt wohl Aberkennung des Titels

Die Freie Universität Berlin (FU) hatte Giffey den Doktorgrad nach einer Prüfung zunächst nicht aberkennen wollen, sondern lediglich eine Rüge erteilt. Der Fall wurde 2020 neu aufgerollt. In einem weiteren Prüfverfahren, das noch nicht abgeschlossen ist, kam eine Kommission ohne Beteiligung von Giffeys Doktormutter offenbar zu einem anderen Ergebnis.

Giffey sagte weiter, sie bedaure es, wenn ihr in ihrer Arbeit „Fehler unterlaufen sind“. Und sie kündigte an: „Sollte die Freie Universität in ihrer nunmehr dritten Überprüfung meiner Arbeit zu dem Ergebnis kommen, mir den Titel abzuerkennen, werde ich diese Entscheidung akzeptieren.“ Die FU hatte Giffey eine Frist zur Stellungnahme zugestanden, die noch nicht abgelaufen ist und die sie ausschöpfen will. Sie verzichtete bereits im vergangenen Jahr darauf, den Doktortitel weiterhin zu führen.

Franziska Giffey ist seit März 2018 Bundesfamilienministerin. Seit November 2020 ist sie Vorsitzende des Berliner SPD-Landesverbands und SPD-Spitzenkandidatin für das Amt des Regierenden Bürgermeisters. Diesen Posten strebt sie nach wie vor an. „Die Berliner SPD und die Berlinerinnen und Berliner können sich auf mich verlassen. Dazu stehe ich. Mein Wort gilt“, sagte Giffey. „Als Berlinerin konzentriere ich mich jetzt mit all meiner Kraft auf meine Herzenssache: Ganz sicher Berlin.“ Ko-Landesparteichef Raed Saleh schloss sich der Wortwahl an. Die Berliner SPD gehe nun „mit einer Spitzenkandidatin in den Wahlkampf, die sich mit ganzer Kraft auf ihre Herzenssache Berlin konzentriert“, sagte Saleh. Nach Ansicht des Berliner AfD-Landesverbandes solle Giffey dagegen nun auch auf ihre Spitzenkandidatur für die Berliner Abgeordnetenhauswahl verzichten.