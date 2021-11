Ausweitung von 2-G-Regel? : Merkel hält neue Einschränkungen für Ungeimpfte für möglich

Die Kanzlerin bringt eine Ausweitung der 2-G-Regel in Spiel. In den Augen von Jens Spahn kommen die Länder mit Auffrischimpfungen nicht schnell genug voran. Man solle sich ein Beispiel an Berlin und NRW nehmen.

Bei einem weiteren Ansteigen der Corona-Infektionszahlen hält Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) neue Einschränkungen für möglich. Diese sollen aber nur für Ungeimpfte gelten. „Wenn sich die pandemische Lage in den Krankenhäusern regional weiter zuspitzt, dann sind weitere Beschränkungen nur bei den Nicht-Geimpften möglich“, ließ Merkel am Mittwoch über ihren Sprecher Steffen Seibert in Berlin erklären. Menschen mit vollständigem Impfschutz sollten davon ausgenommen werden: „Niemand plant für sie weitere Beschränkungen.“

Solche Beschränkungen könne es dann in Form von 2-G-Regeln geben, sagte Seibert. Das heißt, Geimpfte und Genesene wären von den Beschränkungen ausgeschlossen. Seibert wies darauf hin, dass die steigenden Ansteckungszahlen in manchen Regionen zu einer „wirklich schlimmen Situation“ in den Krankenhäusern geführt hätten; mancherorts würden die Intensivbetten knapp.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kritisierte unterdessen das Tempo der Auffrischimpfungen in den Bundesländern. Obwohl bereits vor drei Monaten mit den Ländern vereinbart worden sei, dass zunächst Bewohnern in Pflegeeinrichtungen und allen über 60 Jahre alten Personen ein Booster angeboten werden solle, habe es seither erst zwei Millionen Auffrischimpfungen gegeben, sagte der Minister am Mittwoch während einer Pressekonferenz in Berlin. Die Länder sollten die Betroffenen informieren, wie dies Nordrhein-Westfalen und Berlin täten. Die Länder hätten sich verpflichtet, Impfzentren im Stand-by-Modus zu lassen und sollten sie nun reaktivieren. Er werde auch mit Arztvertretern reden. „Zu viele Impfwillige finden derzeit keinen Arzt, der sie impft“, sagt Spahn.

„Die Pandemie ist alles andere als vorbei“

Der Impfstoffexperte Leif Sander hält bei etwa 30 Millionen Menschen in Deutschland zeitnah Auffrischimpfungen für geboten. Das gegenwärtige Tempo beim Impfen reiche nicht, um die hochgefährdete Gruppe in diesem Winter zu erreichen, sagte der Leiter der Forschungsgruppe für Infektionsimmunologie und Impfstoff-Forschung der Charité am Mittwoch bei der Pressekonferenz. Er bekräftigte seine Forderung nach einer koordinierten Booster-Kampagne. Damit sollten vor allem Ältere, Menschen mit schweren Vorerkrankungen und Immunschwäche sowie Personal im Gesundheitswesen rasch erreicht werden. Zu erwarten sei auch ein dämpfender Effekt auf das Infektionsgeschehen.

Minister Spahn mahnt angesichts der sich verschlechternden Corona-Lage in Deutschland zu Vorsicht und weiteren Schutzvorkehrungen. „Die Pandemie ist alles andere als vorbei.“ In einigen Regionen steige die Zahl der Intensivpatienten, teils würden schon Verlegungen in andere Krankenhäuser geplant. Wichtig sei nun abermals, eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Nötig seien Testkonzepte in allen Pflegeheimen, in Regionen mit sehr vielen Infektionen auch Zugangsregeln nur für Geimpfte und Genesene (2G). Eine verpflichtende Impfung für Personal in Gemeinschaftseinrichtungen wie Pflegeheimen lehnte Spahn jedoch ab. Es gebe zwar seiner Meinung nach eine „moralische Pflicht“ für das Personal, sich impfen zu lassen, aber eine Impflicht könnte die Gesellschaft spalten.