Aussprache im Bundestag : Merkel: Wir haben ein großes Stück des Weges hinter uns gebracht

Angesichts der sinkenden Zahl von Corona-Neuinfektionen hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vorsichtig zuversichtlich über die nächsten Monate geäußert. „Wir haben in diesem Jahr der Pandemie ein sehr großes Stück des so schweren Weges hinter uns gebracht“, sagte Merkel am Donnerstag in ihrer Regierungserklärung vor dem Bundestag. Die Trendumkehr bei den Infektionen sei gelungen. Zugleich mahnte sie, angesichts der ansteckenderen Virusvarianten, die auch in Deutschland grassieren, weiter Kontakte zu reduzieren. „Die allermeisten der beschränkenden Maßnahmen müssen konsequent beibehalten werden“, sagte sie.

Die Regierungschefs von Bund und Ländern hatten sich am Mittwochabend darauf verständigt, den Lockdown mit wenigen Ausnahmen grundsätzlich bis zum 7. März fortzusetzen. Die Länder wollen schon vorher schrittweise Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen öffnen. Zudem sollen Friseure am 1. März wieder aufmachen können. Andere körpernahe Dienstleistungen sowie Einzelhandel, Museen und Galerien sollen öffnen dürfen, wenn sie Zahl der Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen stabil bei weniger als 35 liegt.

Merkel sagte, auch bei den Schulen wäre ihr eine Öffnung auf Grundlage der Inzidenz lieber gewesen. Sie akzeptiere aber die Kultushoheit der Länder. Merkel betonte, es gehe im ersten Schritt nur um Grundschulen. Es solle Wechselunterricht mit vielen Hygienemaßnahmen geben.