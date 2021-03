Regierungserklärung Merkels : „Der Bund kann eben nicht alles leisten“

Die Kanzlerin findet in ihrer Regierungserklärung, dass das föderale System in der Pandemie besser werden muss. Das bewegt den Bundestag – und auch den CDU-Vorsitzenden.

Es ist der Tag eins nach dem ungewöhnlichen Bekenntnis der Bundeskanzlerin, einen Fehler gemacht zu haben, als sie mit den Ministerpräsidenten eine fünftägige Osterruhe beschlossen hatte. Doch am Donnerstag im Bundestag erwähnt Angela Merkel die Sache schon gar nicht mehr. Es geht ihr in ihrer Regierungserklärung darum, ein paar Dinge klarzustellen.

Deutschland ist in der dritten Welle einer Pandemie, die nicht enden will. Angesichts einer Situation, in der scheinbar nichts mehr hilft und nichts besser wird, fragten sich viele Menschen zu Recht: „War alles umsonst? Geht das immer so weiter?“ Merkel gibt gleich die Antwort: Nein. Die Situation sei heute ganz anders als vor einem Jahr. Man habe Erfolge erzielt. Doch die britische Mutante des Coronavirus sei nicht vorhersehbar gewesen, habe einen großen Rückschlag gebracht. Und diese Mutation sei leider um „einen ziemlich großen Betrag tödlicher“ als das ursprüngliche Virus.

Dann folgt ein Bekenntnis zum Föderalismus: Merkel erinnert an das Saarland und an Schleswig-Holstein, wo die epidemische Lage weit besser ist als im Rest der Republik – und wo man den Lockdown demnächst beenden will. Sie erinnert an eine Anzahl von Landkreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100, unter 50, selbst unter 35 liegt. „Es wäre fatal, alle mit einem Maßstab zu belegen“, sagt Merkel, die doch bisher eher als Verfechterin gesamtstaatlicher Regeln bekannt war.

Merkel verweist auf Modellstädte

Die Kanzlerin nutzt dieses Bekenntnis zu einem föderalen und regional differenzierten Vorgehen zugleich für einen Entlastungsangriff. Der Bund könne eben nicht alles leisten und deshalb auch nicht für alles verantwortlich gemacht werden. Kreativität auf den unteren Ebenen sei gefragt. „Keinem Oberbürgermeister ist es verwehrt, das zu machen, was in Tübingen oder Rostock gemacht wird“, verweist sie auf Modellstädte, wo mit einem konsequenten Testregime mehr Öffnungen für Geschäfte, Restaurants, kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen ermöglicht werden. Alle Bundesländer hätten ihr zudem mitgeteilt, dass für die Schulen genügend Tests für den März und den April bestellt worden seien. Aber dass dann dort auch tatsächlich getestet werde, das sei nicht mehr Aufgabe des Bundes. „Für 40.000 Schulen kann der Bund nicht die Testinfrastruktur vorhalten“. Dafür habe Deutschland ja eine föderale Ordnung.

Merkels Botschaft ist: Ich kann nicht alles entscheiden, nicht alles machen. Und: Wenn ihr etwas anderes wollt als ich, dann müsst ihr es auch machen. Nichts zu tun, das macht Merkel noch einmal klar, das sei angesichts der abermals exponentiell ansteigenden Infektionszahlen keine Alternative. Nun würden nicht mehr die mehr als 80 Jahre alten Menschen auf den Intensivstationen landen, dafür aber jene, die 50, 60 oder 70 Jahre alt seien. „Ziel muss sein, dass nicht noch Tausende sterben.“

Merkel geht dann doch noch indirekt auf den „Fehler“ der Osterruhe ein. Die Pandemie habe „gravierende Schwachstellen“ des politischen Systems aufgezeigt. „Wir müssen als föderales System besser werden“, sagt sie. Was das konkret heißt, das sagt sie allerdings nicht. Sie erwähnt nur die Schwächen etwa in der Digitalisierung, die auf der Bundesebene zutage getreten seien.