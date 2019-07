FAZ Plus Artikel Merkel in Sachsen :

FAZ Plus Artikel Merkel in Sachsen : Aus Liebe zum Land

Merkel besucht Sachsen in schwierigen Zeiten: Laut Prognosen könnte die AfD in vielen Wahlkreisen an den Christdemokraten vorbeiziehen. Für die CDU geht es im Freistaat um ihr politisches Überleben.

Es war vor knapp einem Jahr, als Angela Merkel in Dresden sehr versöhnliche Worte fand. „Dass es in Sachsen eine sehr kontroverse und zum Teil auch emotionale Stimmung gibt, das weiß ich“, sagte sie damals noch als CDU-Vorsitzende nach einem Besuch der CDU-Fraktion im Landtag. „Trotzdem wird das meine Liebe und meine Zuneigung zu Sachsen nicht schmälern.“ Die Pfeifkonzerte im Bundestagswahlkampf, die Beleidigungen ihr gegenüber, die es zwar nicht nur in Sachsen, aber dort verstärkt gegeben hatte, waren zumindest äußerlich an Merkel abgeprallt.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. F.A.Z.

Am Montag nun war Merkel abermals im Freistaat unterwegs, diesmal „nur“ noch als Kanzlerin. In Görlitz besuchte sie mit Ministerpräsident Michael Kretschmer das Siemens-Dampfturbinenwerk, das der Konzern vor zwei Jahren schließen und die Produktion in die Tschechische Republik verlagern wollte.