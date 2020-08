Merkel bei Macron : Abstecher auf die Trutzburg am Meer

Als Angela Merkel am Donnerstag in der Nachmittagssonne vor der deutschen, französischen und europäischen Flagge im Innenhof der Festung von Brégancon steht, sieht sie ganz so aus, als ermesse sie die Außergewöhnlichkeit ihres Besuches. „Außergewöhnlich“ so hat der Elysée-Palast die Visite der Bundeskanzlerin in der Sommerresidenz des Präsidenten genannt, die von „der Stärke, der Kraft und der Qualität der deutsch-französischen Beziehung“ zeuge.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Die Ehre einer Einladung in die präsidiale Trutzburg im Mittelmeer war bislang nur Bundeskanzler Helmut Kohl zuteil geworden. Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme Präsident Francois Mitterrands und Kohls in hellen Sommeranzügen hängt bis heute an einer Wand der Festung. Am 24. August 1985, elf Monate nach ihrem historischen Händedruck vor den Kriegsgräbern von Verdun, kamen die beiden Staatsmänner zu einem „persönlichen Austausch nur in Begleitung unserer Übersetzer“ zusammen, wie Mitterrand in einer Presseerklärung zu Protokoll gab. Der Franzose hob damals „die vertrauensvollen persönlichen Beziehungen“ zum Bundeskanzler hervor. Gastgeber Emmanuel Macron sagt, dass er dem Vorbild Kohls und Mitterrands nacheifern wolle. Seit dem Durchbruch über einen europäischen Wiederaufbaufonds, der in Schloss Meseberg bei Berlin besiegelt wurde, sieht er Merkel und sich in den Fußstapfen der beiden großen Europäer wandeln.

Vor 35 Jahren unternahmen der Bundeskanzler und der Präsident auch einen Ausflug auf die Insel Port-Cros, die man von der Festung ebenso wie die Nachbarinsel Porquerolles und die Küste zwischen Toulon und Hyères erblicken kann. Für Vergnügungen wie eine Bootsfahrt auf dem Mittelmeer aber hat die Bundeskanzlerin und amtierende EU-Ratsvorsitzende am Donnerstag keine Zeit. Ihr Terminkalender ist eng gefasst, zwischen Ankunft am Flughafen Toulon-Hyères und Abreise sind gut fünf Stunden eingeplant. Für den mediterranen Abstecher wurde sie mit dem spektakulären Panaromablick vom 30 Meter hohen Felsen belohnt, der sich im duftenden Präsidentengarten zwischen Zypressen, Pinien, Bougainvillea, Oleander, Hibiskus und Lorbeer mit jedem Schritt erschließt. Die malerische Sicht stand im Kontrast zu den schwierigen internationalen Herausforderungen, die Merkel und Macron zu erörtern hatten.

Der Militärputsch in Mali hat die Liste der Krisenherde verlängert und aus französischer Warte die Dringlichkeit eines koordinierten europäischen Vorgehens verstärkt. 970 Bundeswehr-Soldaten sind in Mali für die dortige EU-Ausbildungsmission (EUTM) sowie die Vereinten Nationen (Minusma) im Einsatz. Bislang deutet nichts darauf hin, dass Frankreich nach dem Staatsstreich die Strategie zur Stabilisierung Malis überdenkt. Der Sturz des seit 2013 amtierenden Präsidenten Ibrahim Boubacar Keita hat die französische Diplomatie überrascht, Warnsignale aus dem krisengeschüttelten Land wurden überhört. Beim Sahel-Gipfeltreffen in Pau im Januar kündigte Macron eine Truppenverstärkung an und verfestigte den Eindruck, dass er vor allem nach militärischen Antworten auf das chronische Staatsversagen in der früheren Kolonie suchte.

Damals wies Macron Kritik am Militäreinsatz empört zurück und bezeichnete sie als „unwürdig“. Doch zuletzt wurde Frankreich als letzte Stütze eines korrupten Präsidenten wahrgenommen, dessen Sohn Karim Keita ausschweifende Feste in Spanien feierte, während viele Malier von Hunger und Terror geplagt wurden.

Noch pikanter ist der Umstand, dass zumindest einer der Anführer des Putsches, General Cheikh Fanta Mady Dembélé, an den französischen Eliteschmieden Saint-Cyr und Ecole de Guerre ausgebildet wurde und zuletzt die wichtigste militärische Ausbildungsstätte für künftige Friedenshüter in Mali leitete. Aus dem Elysée-Palast hieß es, Deutschland unterstütze weiterhin „voll und ganz“ die Sahel-Strategie. Der Kampf gegen den Terrorismus und der Schutz vor neuen Flüchtlingsströmen seien „im gemeinsamen Interesse“. Unklar bleibt, wie Paris sich das weitere Vorgehen gegenüber den neuen Militärmachthabern vorstellt.