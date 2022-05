CSU-Chef Söder über Mayer : „Ein Stück weit eine menschliche Tragödie“

Markus Söder am 4. Mai 2022 in München. Bild: Sven Simon

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat bekräftigt, dass dem Rücktritt des CSU-Generalsekretärs Stephan Mayer am Dienstagabend gesundheitliche Ursachen zugrunde liegen. Es gehe ihm „tatsächlich nicht gut“, es sei „ein Stück weit eine menschliche Tragödie, die dahintersteht“, sagte Söder in der CSU-Parteizentrale vor Journalisten. Offenbar handelt es sich um eine psychische Problematik.

Es habe ein „sehr langes, sehr menschliches Gespräch“ mit Mayer gegeben, um das der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Altötting nach Informationen der F.A.Z. kurzfristig gebeten hatte; auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sei bei dem Gespräch dabei gewesen.

„Nicht der Stil der CSU und meiner sowieso nicht“

Auslöser für den Gesprächswunsch war offenbar eine Anfrage der „Bild“-Zeitung an Mayer zu den Vorwürfen eines Reporters der Zeitschrift „Bunte“. Dieser hatte einen Bericht über Mayers Privatleben veröffentlicht, zumal über dessen unehelichen Sohn, zu dem er sich nicht bekenne. Mayer hatte nach Kenntnisnahme des Artikels den Reporter nach dessen Darstellung zwei Mal im Abstand einiger Stunden angerufen und ihn massiv bedroht. Wörtlich soll Mayer dem Reporter am Telefon gesagt haben: „Ich werde Sie vernichten. Ich werde Sie ausfindig machen, ich verfolge Sie bis ans Ende Ihres Lebens.“ Mayer habe „200.000 Euro Schmerzensgeld“ verlangt, die der Journalist noch am selben Tag habe überweisen sollen. Außerdem soll er vom Reporter gefordert haben, dass dieser die Auslieferung der Zeitschrift verhindere.

Söder wandte sich bei seinem Pressestatement nicht gegen die Darstellung des anwesenden „Bunte“-Reporters, vielmehr sagte er, es habe „eines oder mehrere Gespräche“ zwischen Mayer und dem Reporter gegeben (wie viele genau lasse sich aus seiner Sicht nicht genau klären), die dabei „wohl gefallenen Worte sind in keinster Weise zu akzeptieren, völlig unangemessen und indiskutabel“. Mayer habe ihm gesagt, er könne sich nicht mehr genau an den Wortlaut erinnern, aber wenn es so sei, dann sähe er es rückblickend auch so. Den „Bunte“-Reporter direkt in den Blick nehmend sagte Söder: „Wir waren über diese Wortwahl, wenn sie denn so gefallen ist, erschüttert und würden sie nie wiederholen.“ Das „wäre auch nicht der Stil der CSU und meiner sowieso nicht“. Mayer, den er für seine gut zwei Monate im Amt lobte, wünschte Söder „gute Besserung“.

Einen neuen Generalsekretär präsentierte Söder noch nicht. Es werde im Laufe des Mittwochs eine Schalte des CSU-Präsidiums geben, „zeitnah“ solle dann über die Nachfolge Mayers entschieden werden.