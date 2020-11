Mohammed-Karikaturen : „Die sagen, dass das diese Freiheit ist“

Was denken muslimische Jugendliche in Deutschland über die Anschläge in Frankreich und Österreich? Wo endet für sie die Meinungsfreiheit? Unsere Autorin hat sich in Schulen, Moscheen und auf der Straße umgehört.

Eine Hauptschule am Rande von Frankfurt: Ein Lehrer erzählt, wie er hier vor zwei Wochen drei Wörter an die Tafel schrieb: „Paris, Lehrer, Mohammed.“ Erst einmal habe er ratloses Schweigen geerntet, denn die meisten Schüler hatten nichts vom Mord an Samuel Paty mitbekommen. Als er sie aufklärte, habe es dann kritische Gegenfragen gegeben: Was ist mit den Angriffen auf uns? Was ist mit den Muslimen, die in Paris umgebracht wurden?

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Den Lehrer erstaunte das, denn davon hatte wiederum er nichts gehört. Er recherchierte rasch im Netz, dass zwei Musliminnen am Eiffelturm wenige Tage nach dem Mord an Paty mit einem Messer verletzt worden sind. „Das ist schrecklich“, sagte er. „Aber ich will trotzdem mit euch darüber reden, dass ein Kollege von mir umgekommen ist, weil er ein Thema behandelt hat, das auch mir wichtig ist: Meinungsfreiheit.“