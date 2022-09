Steigende Flüchtlingszahlen : Die Angst vor einem neuen 2016

Wenn die Züge aus Prag im sächsischen Bad Schandau gleich hinter der Grenze halten, steigt die Bundespolizei ein. Zu ihren Aufgaben gehört dann, stichprobenartig Pässe zu kontrollieren und illegale Einwanderer herauszufiltern. Bis Mai dieses Jahres seien es rund 500 Menschen je Monat gewesen, die vorrangig auf diesem Weg oder über eine der aus der Tschechischen Republik und Polen kommenden Autobahnen illegal einreisten, erklärte Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU). Doch seitdem ändere sich das Bild, und zwar rasant. „Die Zahlen galoppieren regelrecht.“

Schon im Juni sei die Zahl dieser Flüchtlinge allein in Sachsen auf 1000, im Juli auf 1500 und im August auf 2000 Menschen im Monat gestiegen. Seit September seien es nun täglich bereits rund 100 illegale Einreisen, vorrangig mit der Bahn. Wenn mehrere Polizeiwagen mit Blaulicht zum Dresdner Hauptbahnhof führen, könne man ziemlich sicher sein, dass gerade ein Zug aus Prag angekommen sei, sagte Schuster.

Am Bahnhof wird dann die Identität der oft ohne Papiere Reisenden ermittelt. Etwa drei Viertel der Flüchtlinge kämen aus Syrien, weitere Herkunftsländer seien Afghanistan, Türkei und Venezuela. Die Beamten prüfen, ob die Menschen schon in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben, und bringen sie dann in eine Erstaufnahmeeinrichtung. Diese seien jedoch inzwischen zu 80 Prozent belegt.

Ähnliche Situation wie 2016?

Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis man wieder auf Zeltstädte und Turnhallen zurückgreifen müsse. „Wir sind enorm unter Druck“, warnte Schuster, zumal die Flüchtlingszahlen Prognosen zufolge weiter stiegen. „Wir steuern auf eine Lage zu, wie wir sie 2016/17 schon einmal hatten.“ Es könne sein, dass in diesem Jahr bundesweit bis zu 200.000 Flüchtlinge ankämen – zusätzlich zu den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine.

Auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat in dieser Woche Alarm geschlagen. Die Zahl der Flüchtlinge, die überwiegend in Süd- und Ostbayern über die Straße und vermehrt auch über die Schiene ankommen, habe sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verfünffacht. In den Monaten Mai, Juni und Juli seien im Monat im Schnitt 5600 Personen nach Bayern gekommen. Das habe auch mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, aber eben auch mit den Flüchtlingsbewegungen aus Syrien oder Afghanistan.

Der Zuzug von Ukrainern, die inzwischen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II oder Sozialgesetzbuch XII erhalten und mithin anders als Asylbewerber behandelt werden, ist laut Herrmann „auf stabilem, beherrschbarem Niveau“. Das liegt auch daran, dass diese Kriegsflüchtlinge nach Angaben des Bayerischen Gemeindetags oft privat untergekommen und im Übrigen eher als Flüchtlinge aus Afrika oder Asien in der Lage (etwa finanziell) und bereit sind, sich selbst Unterkünfte zu besorgen. Asylbewerber dagegen seien stärker auf staatliche Unterbringungen angewiesen – diese sind, so Innenminister Joachim Herrmann, „aktuell stark ausgelastet“.

Auslastung bei 106 Prozent

Bei den Erstaufnahmeeinrichtungen, den sogenannten „Anker-Zentren“, betrage die Auslastung der „regelmäßig belegbaren Bettenkapazität“ etwa 106 Prozent. Wenn die Situation unverändert so weitergeht, sei „in den Wintermonaten der allerletzte Platz belegt“. Auch der Landkreistag teilte der F.A.Z. mit, dass die von Landkreisen betriebenen dezentralen Unterkünfte an ihr Limit kämen. Allerdings scheint es noch nicht so zu sein wie 2015: Seinerzeit haben sich die Landkreise in ihrer Not an die kleineren Gemeinden gewandt. Das ist bisher noch nicht passiert.

Wie ernst die Lage dennoch ist, verdeutlicht auch die Tatsache, dass sich ein Großteil der Bundesländer wegen erschöpfter Kapazitäten aus dem bundesweiten Erstverteilsystem „EASY“ für Asylsuchende abgemeldet habe, sagte Sachsens Innenminister Schuster.

Als Erstankunftsländer müssen nun jedoch Sachsen und Bayern die Menschenmengen in der Erstaufnahme bewältigen, bevor sie dann automatisch nach dem Königsteiner Schlüssel weiterverteilt werden. Erschwerend komme hinzu, dass sich unter den Flüchtlingen viele unbegleitete Minderjährige befänden, die als besonders schutzbedürftig gelten und generell nicht über ganz Deutschland weiterverteilt werden.