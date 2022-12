Statistisches Bundesamt : Zahl der Empfänger von Asylbewerberleistungen gestiegen

Aktualisiert am

Am Jahresende 2021 erhielten 399.000 Personen Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 4,3 Prozent.

Flüchtlinge in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung im brandenburgischen Eisenhüttenstadt im Oktober 2021 Bild: dpa

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Empfänger von Asylbewerberleistungen erstmals seit 2015 wieder gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Am Jahresende 2021 erhielten 399.000 Personen Regelleistungen, was einem Anstieg gegenüber 2020 um 4,3 Prozent entspricht.

61 Prozent der Empfänger waren männlich und 39 Prozent weiblich. 34 Prozent der Empfänger waren Minderjährige, der Großteil (65 Prozent) zwischen 18 und 64 Jahren alt. Nur etwa ein Prozent war älter als 65 Jahre.

Die meisten Leistungsberechtigten stammten aus Asien (56 Prozent), 20 Prozent kamen jeweils aus Afrika und dem europäischen Ausland. Die drei häufigsten Herkunftsländer waren Afghanistan und Irak mit jeweils 13 Prozent und Syrien mit zwölf Prozent.

Grundsätzlich wird unterschieden zwischen Regelleistungen für den notwendigen Bedarf und besonderen Leistungen für Personen, die zum Beispiel krank oder schwanger sind. Besondere Leistungen erhielten im vergangenen Jahr 171.050 Personen, 2985 von ihnen hatten ausschließlich Anspruch auf besondere Leistungen.