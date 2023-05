Aktualisiert am

Die Angeklagte Lina E. beim Prozessauftakt in Dresden im September 2021 Bild: AFP

Im Prozess gegen die Linksextremistin Lina E. und drei weitere Angeklagte hat das sächsische Oberlandesgericht in Dresden mehrjährige Haftstrafen verhängt. Das Gericht verurteilte die 28-Jährige am Mittwoch unter anderem wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten. Die mitangeklagten Männer erhielten Haftstrafen zwischen zwei Jahren und fünf Monaten sowie drei Jahren und drei Monaten wegen Mitgliedschaft beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung.

Mit dem Urteil blieb das Gericht unter der Forderung der Bundesanwaltschaft, die für E. acht Jahre Freiheitsstrafe gefordert hatte. Für die drei mitangeklagten Männer hatte die Bundesanwaltschaft in dem seit September 2021 laufenden Prozess zwischen zwei Jahren und neun Monaten sowie drei Jahren und neun Monaten Haft beantragt.

Den Angeklagten waren mehrere Überfälle auf Neonazis oder mutmaßliche Anhänger der rechten Szene in Wurzen, Leipzig und im thüringischen Eisenach mit Schwerverletzten zwischen 2018 und 2020 vorgeworfen worden. E. sitzt seit November 2020 in Untersuchungshaft. Die drei anderen Beschuldigten sind auf freiem Fuß. Das Urteil wurde nun nach fast 100 Verhandlungstagen verkündet.

Für Samstag ruft die linksautonome Szene zum „Tag X“ auf. Die Leipziger Polizei rechnet mit dem größten Polizeieinsatz seit zwei Jahren. Da es auch Aufrufe zur Militanz und massive Gewaltankündigungen gebe, stelle sich die Polizei „auf ein Einsatzgeschehen mit teilweise unfriedlichem Verlauf mit hohem Schadenspotential“ ein, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Dienstag mit. Neben den erwarteten Aktionen der Linken stehen in Leipzig noch Großveranstaltungen wie das Stadtfest und ein Konzert von Herbert Grönemeyer an.

Für den „Tag X“ wird in der linken Szene schon seit Langem nach Leipzig mobilisiert, laut Polizei zum Teil sogar europaweit. „Bereitet euch gut vor und kommt alle nach Leipzig – gemeinsam werden wir unsere Solidarität auf die Straßen tragen“, heißt es in den Aufrufen im Internet und in den sozialen Netzwerken.

Eingeschränktes Versammlungsrecht

Angesichts der Gefahrenprognose schränkte die Stadt Leipzig am Dienstag das Versammlungsrecht für das kommende Wochenende ein. Laut der Allgemeinverfügung sind öffentliche Versammlungen, die sich inhaltlich auf den Prozess oder die Angeklagten beziehen und nicht bis 31. Mai um Mitternacht bei der Versammlungsbehörde angezeigt wurden, unter freiem Himmel oder die Teilnahme daran untersagt.

„Alle der Polizeidirektion Leipzig vorliegenden Erkenntnisse lassen prognostisch den Schluss zu, dass auch gewaltbereite und gewaltsuchende Personen nach Leipzig reisen und Straftaten begehen werden“, teilte die Polizei mit. Sie appellierte an die Teilnehmer, dafür zu sorgen, dass es gewaltfrei bleibt.

Für den Samstag ist laut Polizei inzwischen eine Versammlung angezeigt worden. Zur Route, zu möglichen Auflagen oder gar einem Verbot könnten noch keine Angaben gemacht werden, hieß es. Sie stehe in enger Abstimmung mit der Stadt Leipzig als zuständiger Versammlungsbehörde.

Der Einsatzschwerpunkt werde am „Tag X“ im gesamten Stadtgebiet liegen. Der Leipziger Polizeipräsident René Demmler übernehme persönlich die Einsatzleitung. Die Polizei kündigte an, dass im Stadtgebiet gefilmt werde. Hubschrauber, Lautsprecherwagen und Wasserwerfer sollen zum Einsatz kommen. Es sei Unterstützung aus anderen Bundesländern angefordert worden.

Schon seit der vorigen Woche werde die Leipziger Polizei von einer Hundertschaft der Bereitschaftspolizei unterstützt, um möglichst Straftaten vor dem „Tag X“ – sogenannte Resonanzaktionen – zu verhindern. In diesem Jahr hat es in Leipzig schon eine ganze Reihe von Brandanschlägen gegeben, die der linksextremistischen Szene zugerechnet werden.