Demos am 1. Mai in Berlin : Mehr als 1000 Menschen bei unerlaubten Protesten

Traditionell gibt es in Berlin am 1. Mai große Demonstrationszüge und laute Proteste. Trotz Corona will sich die linke Szene nicht einschränken lassen – und versammelt sich vielerorts. Auch in Leipzig und Hamburg kommt es zu Versammlungen.

Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen halten die Demonstranten vor einem Getränke Shop in Berlin-Kreuzberg nicht ein. Bild: dpa

Trotz Corona-Verbots sind am Abend des 1. Mai Hunderte Menschen in Berlin-Kreuzberg dicht an dicht auf Straßen und Plätzen unterwegs gewesen. Nach Einbruch der Dunkelheit kam es zu Rangeleien zwischen Demonstranten und Polizisten. Vereinzelt flogen Flaschen und Steine, Einsatzkräfte seien verletzt worden, twitterte die Polizei. Beamte mit Helmen zogen Einzelne aus der Menge. Es gab nach Angaben von Beobachtern teils heftigen Widerstand. Mehrere Verdächtige wurden laut Polizei festgenommen. Wiederholt bildeten bei den Festnahmen Gruppen um die Polizisten, die härter durchgriffen.

Größere Ansammlungen von Menschen sind wegen der Pandemie verboten. Die Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen ist derzeit eine Straftat. Teilnehmer wurden per Lautsprecher aufgefordert, sich zu zerstreuen. Auch Platzverweise wurden erteilt.

Die nicht erlaubten Ansammlungen schnell und konsequent aufzulösen, wie es Innensenator Andreas Geisel (SPD) zuvor angekündigt hatte, gelang laut Beobachtern bislang nur zum Teil. Auch das Abstandsgebot zwischen den Menschen wurde größtenteils nicht eingehalten. Die Polizei sperrte Straßenkreuzungen ab, um Demonstrationszüge zu verhindern. Geisel sprach am Freitagabend von schlichter und geballter Unvernunft, sich in solchen Größenordnungen mit so geringem Abstand zu versammeln. Es seien Autonome beziehungsweise eine ganze Menge erlebnisorientierter Menschen, schätzte der Senator ein.

5000 Polizisten bei 27 Versammlungen

Zunächst hatte die Polizei die Oranienstraße sowie umliegende Straßen dicht gemacht. Mit Ketten aus Polizisten sowie Einsatzfahrzeugen wurde die große Menge zerteilt. Dennoch kam es außerhalb der Sperrungen zu Spontandemos, bei denen Feuerwerk gezündet und Sprechchöre gegen die Polizei skandiert wurden. Andere Demonstranten zeigten aber auch selbstgemalte Plakate für eine andere Flüchtlingspolitik.

Linke und linksautonome Gruppen hatten im Internet zu spontanen Aktionen aufgerufen und angekündigt, die Oranienstraße zu besetzen. Das verhinderte die Polizei zwar, doch an anderen Orten im Kiez beherrschte der nicht genehmigte Protest das Bild.

Die Polizei war am 1. Mai mit einem Großaufgebot von 5000 Kräften im Einsatz. Auch Kräfte aus anderen Bundesländern waren dabei. 27 Versammlungen mit jeweils bis zu 20 Teilnehmern waren laut Innensenator Geisel genehmigt, darunter ein Autokorso ins Villenviertel Grunewald. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben.

Der 1. Mai sollte laut Innensenator im Zeichen des Infektionsschutzes stehen. Demonstrationen dürften nicht „zum Ischgl von Berlin werden“, hatte der SPD-Politiker noch zuvor gewarnt. Bei Partys in dem österreichischen Skiort hatten sich zahlreiche Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert und weitere Menschen angesteckt.

Am Nachmittag kam es bei einer nicht erlaubten Versammlung von Corona-Gegnern am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte zu einem Zwischenfall. Ein Kamera-Team des ZDF wurde von einer Gruppe angegriffen, laut Polizei wurden mehrere Menschen verletzt ins Krankenhaus gebracht. Sechs Verdächtige wurden festgenommen.

In den 80er- und 90er-Jahren lieferten sich Tausende aus der linken Szene am 1. Mai in Kreuzberg Straßenschlachten mit der Polizei. In späteren Jahren gab es stundenlange Demonstrationen, gefolgt von einem kurzen Anrennen gegen die Staatsmacht. Zuletzt dämmten Straßenpartys die Gewalt ein.

Im Leipziger Stadtteil Connewitz, das für seine starke linksalternative Szene bekannt ist, demonstrierten am 1. Mai mehrere hundert Menschen, nach ersten Schätzungen der Polizei mehr als 200. Die Initiative #NichtaufunseremRücken hatte dazu aufgerufen. Die Demonstranten waren mit Mundschutz „vermummt“. Das Ordnungsamt hatte dem spontan zugestimmt, so eine Polizeisprecherin. Nach Angaben der Polizei verlief der Aufzug friedlich.

In Hamburg hat die Polizei am Freitagabend eine nicht genehmigte Versammlung auf der Reeperbahn aufgelöst. Mehrere Hundert Menschen offenkundig aus dem linken Spektrum hatten sich auf der Amüsiermeile trotz eines coronabedingten Versammlungsverbots eingefunden und antifaschistische Slogans skandiert. Die Polizei forderte die Teilnehmer auf, die Reeperbahn zu verlassen, und drohte mit dem Einsatz von Wasserwerfern. Die Menge kam der Aufforderung schleppend nach.

Ursprünglich hatten Linksextremisten für Freitagabend zu einer „revolutionären 1. Mai-Demo“ aufgerufen. Der Aufzug war allerdings untersagt worden.