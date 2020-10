Intensivmediziner im Interview : „Nicht nur auf die Neuinfektionen schauen“

Herr Karagiannidis, seit Wochen starren wir auf die täglichen Infektionszahlen. RKI-Präsident Lothar Wieler hat nun gesagt: Das ist zu unterkomplex. Es gehe auch um die Auslastung der Intensivbetten. Sie sind wissenschaftlicher Leiter des DIVI-Intensivregisters, das darüber Auskunft gibt. Müssen uns die erhöhten Covid-19-Fallzahlen Angst machen?

Herr Wieler hat recht. Wir sollten nicht nur in erster Linie auf die Covid-19-Fallzahlen schauen. Die meisten Kapazitäten auf der Intensivstation werden von Patienten beansprucht, die nicht an Covid-19 erkrankt sind. Da geht es um Großoperationen, Herzoperationen, Traumata und so weiter. Traditionell nehmen solche Fälle in den Herbst- und Wintermonaten wieder zu. Wir sollten in Zukunft also über die Kapazitäten sprechen.