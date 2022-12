Lieferengpässe für Arzneien : Mediziner: Staat soll Medikamente auf Vorrat produzieren lassen

Aktualisiert am

Die andauernden Lieferengpässe für Fieber- und Hustensäfte für Kinder, aber auch andere Medikamente erhöhen den Druck auf die Politik. Forderungen nach einem staatlichen Eingreifen in die Arzneimittelproduktion werden laut.

Leere Schubladen: Eine Reihe von Medikamenten sind in Apotheken derzeit kaum zu bekommen. Bild: Frank Röth

Angesichts der Lieferengpässe für eine Reihe von Medikamenten hat sich der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Intensivmedizin für ein staatliches Eingreifen ausgesprochen. Im Interview mit der „Rheinischen Post“ plädierte Christian Karagiannidis dafür, „dass der Staat in Kooperation mit hiesigen Pharmaherstellern bestimmte Medikamente auf Vorrat produzieren lässt“. Dadurch könnten diese Arzneimittel immer in ausreichenden Mengen verfügbar sein. Das sei zwar teuer, aber der Mangel an Medikamenten sei für ein Land wie Deutschland bedenklich.

Auch der Kinderschutzbund forderte eine Intervention der Politik. „Es ist ein Armutszeugnis für die Politik, dass jetzt nicht einmal genug Medikamente und

fiebersenkende Mittel für die Kinder vorhanden sind“,

sagte Verbandspräsident Heinz Hilgers der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“. „Die Bundesregierung muss jetzt so schnell wie möglich handeln und Medikamente beschaffen. Und sie muss dringend die Weichen dafür stellen, dass sich eine solche Situation möglich nie mehr wiederholt.“

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) bekräftigte unterdessen seine Forderung nach einer „Stärkung des Arzneimittelstandorts Deutschland“ und forderte den Bund auf, noch vor Weihnachten „einen Gipfel mit allen beteiligten Institutionen“ einzuberufen. Die Bundesregierung müsse gemeinsam mit Ärzteverbänden, Kassenärztlicher Bundesvereinigung, Apothekern, Pharmagroßhändlern und pharmazeutischen Unternehmen nach Lösungen suchen, sagte Holetschek der „Rheinischen Post“.

Zuletzt gab es Lieferschwierigkeiten bei Kindermedikamenten wie Fieber- und Hustensäften. Auch Mittel für Erwachsene sind betroffen, etwa Krebsmedikamente und Antibiotika, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erläutert hatte. Um Problemen gegenzusteuern, hat er für die kommende Woche einen Gesetzentwurf angekündigt.