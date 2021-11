Interview mit Reinhard Meyer : „Die Sitten sind etwas verdorben“

Aktualisiert am

Herr Minister, was war der entscheidende Grund, warum die SPD in Mecklenburg-Vorpommern von der CDU als Koalitionspartner umgeschwenkt ist zur Linkspartei?

Jasper von Altenbockum Verantwortlicher Redakteur für Innenpolitik.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg.



Es war wirklich offen. Es gab nur eine große Unsicherheit, wer nun eigentlich der zukünftige Partner in Person sein würde bei der CDU. Wir wissen, wer in der Landes-CDU im Moment noch das Sagen hat, aber nicht in Zukunft. Auf der anderen Seite gab es von der Linkspartei eine klare inhaltliche Linie, mit der man umgehen konnte. Als Mitglied der Hauptverhandlungsgruppe kann ich sagen: Das waren sehr anspruchsvolle inhaltliche Debatten, die wir geführt haben.