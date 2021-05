Mecklenburg-Vorpommern öffnet : Ostsee-Urlaub ab 4. Juni wieder möglich

Ein Traktor reinigt am Donnerstag mit einem Rechen den Strand am Ostseebad Binz auf der Insel Rügen. Bild: dpa

Mecklenburg-Vorpommern ist ein Sehnsuchtsland. Oder war es zumindest lange für viele Millionen Touristen jedes Jahr. In der Corona-Pandemie wurde es dann zum touristischen Sperrgebiet. Kein anderes Bundesland untersagte so lange so konsequent die Einreise für Menschen, die nicht ihren Erstwohnsitz im Nordosten haben oder dort ihre Kernfamilie besuchen wollten. So blieb es auch in den vergangenen Wochen, als andere Länder wieder öffneten.

„Wir sind das Land mit den härtesten Reisebeschränkungen. Und dazu stehen wir“, hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Mitte April gesagt. Am Mittwochabend verkündete sie nun in Schwerin nach einem Gipfeltreffen schnelle Öffnungen für Touristen, schnellere sogar als bislang anvisiert. Sie sagte: „Sie sehen heute eine glückliche Ministerpräsidentin“ und „Herzlich willkommen zurück“. Dazwischen lagen Wochen eines harten Lockdowns, eine drängende Tourismuswirtschaft, stichelnde politische Konkurrenz – und eine schnell sinkende Sieben-Tage-Inzidenz. Am Donnerstag lag sie bei 22.

Auch Tagesausflüge bald wieder möglich

Von diesem Freitag an dürfen die Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern wieder in die Hotels und Ferienwohnungen im eigenen Land, ab kommendem Freitag dann alle anderen aus Deutschland. Vom 11. Juni an können Menschen aus anderen Regionen auch wieder für Tagesausflüge in den Nordosten kommen. Voraussetzung sind Nachweise über die Genesung von einer Corona-Infektion, über die vollständige Impfung oder ein aktueller negativer Corona-Test.

Die Öffnungen beim Tourismus sind nur ein weiterer Schritt einer Lockerungsoffensive: Die Kindergärten sind wieder offen, seit Donnerstag dürfen alle Schüler wieder in ihre Klassen, körpernahe Dienstleistungen sind ebenso erlaubt wie der Einzelhandel ohne Corona-Test und die Gastronomie auch im Innenbereich. Da mache man mehr als andere Länder, hob Schwesig hervor.

Mehr als andere Länder machte Schwesig auch Mitte April. Da war die Inzidenz im Land sprunghaft angestiegen und lag bei knapp 150. Schwesig setzte noch vor der Entscheidung zur Bundesnotbremse einen harten Lockdown im eigenen Land durch – und kritisierte die langwierigen Verhandlungen in Berlin.

Neid auf die Nachbarn im Norden

Der harte Lockdown war ein Erfolg. So sehr sogar, dass die Ungeduld im Land so schnell stieg, wie die Zahlen sanken – vor allem mit Blick auf die Nachbarn in Schleswig-Holstein, die mit Modellprojekten Touristen ins Land lockten und längst alles geöffnet haben.

Allerdings hatte der Nordwesten nie so hohe Inzidenzen verzeichnet wie der Nordosten. Mit weiteren, am Donnerstag verkündeten Öffnungen marschierte Kiel wieder vorneweg: Von Montag an dürfen sich dort in Innenräumen wieder bis zu zehn Menschen treffen, egal aus wie vielen Haushalten.

In Mecklenburg-Vorpommern drängte also die Tourismuswirtschaft, und der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im September, Michael Sack, nutzte die Gelegenheit für Kritik an seiner Konkurrentin Schwesig. Eine Umfrage zeigte gerade, dass die Zustimmung zu ihr um 18 Prozentpunkte auf 57 Prozent gefallen ist. Schwesigs SPD könnte zwar mit 23 Prozent stärkste Kraft bleiben, aber hätte doch verloren.

Sack sagte am Donnerstag der F.A.Z.: „Die Öffnung war überfällig, dass sie nun endlich kommt, nehme ich mit Erleichterung wahr.“ Was genau der Grund dafür gewesen sei, dass Mecklenburg-Vorpommern restriktiver vorgegangen sei als seine Nachbarbundesländer, „war niemanden mehr zu vermitteln“, äußerte er. Auf den dringenden Handlungsbedarf habe man jedenfalls stets hingewiesen.

Wie glaubwürdig das die Wähler finden, ist eine andere Frage: In Schwerin ist die CDU seit 2006 Juniorpartner der SPD. So gibt man sich in der Staatskanzlei ob der Umfragewerte auch gelassen. Und freut sich über den Erfolg des Lockdowns. Seit mehr als einer Woche liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Land stabil unter 50. Man habe das Land in so sicheres Fahrwasser gebracht, dass man den Tourismus öffnen könne, sagte Schwesig. Und man gehe davon aus, dass man keinen Schritt mehr zurücknehmen müsse.