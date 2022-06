Umstrittene Ostsee-Pipeline : So half die Klimastiftung beim Bau von Nord Stream 2

Aktualisiert am

So half die Klimastiftung beim Bau von Nord Stream 2

Ministerpräsidentin Schwesig beharrt darauf: Die Klimastiftung sei vor allem gegründet worden, um in Klima- und Umweltprojekte zu investieren. Eine neue Erklärung der Stiftung selbst lässt daran allerdings Zweifel aufkommen.

Manuela Schwesig (SPD) spricht von Fehlern, ohne wirklich welche einzugestehen. Dafür nutzt sie den Zusatz: mit dem Wissen von heute. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern sieht sich heftiger Kritik ausgesetzt für das lange Festhalten ihrer Landesregierung an Nord Stream 2 und der Gründung einer Klimastiftung, die den Bau der Pipeline trotz amerikanischer Sanktionsdrohungen absichern sollte. Schwesig hat nach dem russischen Überfall auf die Ukraine bereits eingestanden, dass das Fehler gewesen seien – „mit dem Wissen von heute“. Was freilich heißt: mit dem Wissen von damals sollen es keine gewesen sein.

Schwesig hat diese Formel nun in einem Interview mit der „Zeit“ wieder vorgetragen. In dem Gespräch beharrt sie auch darauf, dass der sogenannte wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zur Absicherung des Pipelinebaus nur „ein zeitweiliger Nebenzweck“ der im Januar 2021 gegründeten Stiftung gewesen sei, auch wenn er manchen Kritikern vielmehr wie der Hauptzweck anmutet. „Klima- und Umweltschutz wäre danach der einzige dauerhafte Zweck der Stiftung gewesen“, sagt Schwesig. „Sie hätte über viele Jahre viele Millionen in Klima- und Umweltprojekte im Land investiert.“