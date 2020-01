CDU in Mecklenburg-Vorpommern : Vincent Kokert zieht sich aus der Politik zurück

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern hat ihren Hoffnungsträger für die Landtagswahl 2021 verloren: Vincent Kokert legt zum März seine Ämter als Landes- und Fraktionsvorsitzender nieder, weil er mehr Zeit für seine Familie haben will.

Der Landes- und Fraktionsvorsitzende der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, Vincent Kokert, legt seine Ämter nieder. In einer Stellungnahme schrieb er am Freitag, er werde sich zum März aus der Politik zurückziehen. Er werde eine Stelle als Betriebsleiter bei den Stadtwerken in Neustrelitz antreten, wo er mit seiner Familie wohnt.

„Mit Wehmut und nach reiflicher Überlegung“ habe er sich mit Wirkung zum März zu diesem Schritt entschlossen, schreibt Kokert in der Stellungnahme. Die Gründe seien privater Natur, so der vierfache Vater. Er sei ein Familienmensch, das lasse sich nicht mehr mit dem Arbeitsaufwand als Landes- und Fraktionschef vereinbaren. Dort werde er vor allem die Digitalisierung verantworten. Den geschäftsführenden Landesvorstand und die Fraktion informierte er demnach erst am Freitag von seinen Plänen.

Kokert war erst im Dezember für zwei Jahre als Landesvorsitzender bestätigt worden. In Mecklenburg-Vorpommern wird im kommenden Jahr ein neuer Landtag gewählt, bislang galt Kokert als Spitzenkandidat der CDU als gesetzt. In einer Umfrage lag die Partei zuletzt mit 20 Prozent knapp vor der SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und der AfD (beide 19 Prozent).

Für seine Nachfolge in der Fraktion empfahl Kokert nach Informationen der F.A.Z. den Abgeordneten Torsten Renz. Als CDU-Landeschef könnte ihm der langjährige Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende Eckhardt Rehberg nachfolgen.