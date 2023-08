AfD in Thüringen : Höcke will regieren

Der Vorsitzende der AfD in Thüringen, Björn Höcke, sieht Chancen, nächster Ministerpräsident seines Bundeslandes zu werden. Am Dienstag äußerte er im Sommerinterview mit dem MDR, dass er, vorausgesetzt seine Partei stelle ihn als Spitzenkandidat auf und gewinne noch an Zuspruch, „selbstverständlich in die Staatskanzlei“ einziehen wolle.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Vor zwei Wochen hatte der rechtsextreme Politiker sich noch deutlicher ausgedrückt, im Sommerinterview mit dem rechtsextremen Magazin „Compact“. Die Redaktion betitelte es mit „Björn Höcke: So werde ich Ministerpräsident“, so verbreitete Höcke es bei Telegram weiter. Darin äußert dieser unter anderem die Einschätzung, eine absolute Mehrheit für die AfD bei der Landtagswahl in Thüringen im Herbst 2024 sei nicht ausgeschlossen.

Im Sommerinterview des MDR beschrieb er sich schon jetzt als Vertreter der „stärksten Kraft“; tatsächlich ist das im thüringischen Parlament derzeit die Linkspartei, gefolgt von der CDU. Nachfragen zu möglichen künftigen Regierungskonstellationen wich Höcke aus. Bevor „Parteifunktionäre“ ihre Köpfe zusammensteckten, sollten erst einmal die Wähler entscheiden. Über die Beobachtung des MDR-Journalisten Lars Sänger, der das Interview führte, wonach er draußen, wo Höcke vorgefahren war, ein Autokennzeichen mit der Endung „MP-2024“ gesehen habe, ging Höcke ebenfalls hinweg.

Höcke wettert gegen aktuelle Bildungspolitik

Die Frage danach, was seine erste Amtshandlung als Ministerpräsident wäre, konterte der AfD-Politiker mit dem Hinweis: „Es geht nicht um meine Person.“ Stattdessen wolle er festhalten, dass er Thüringen und Deutschland liebe. Auf ähnliche Weise wich er auch der Frage aus, in welchem Wahlkreis er antreten werde. Wie kürzlich bekannt wurde, erwägt er, den Wahlkreis zu wechseln, um sich ein Direktmandat zu sichern. Dieses verfehlte er 2019 in seinem bisherigen Wahlkreis Eichsfeld I. Da die AfD aber mit vielen Direktkandidaten ins Landesparlament einziehen könnte, besteht die Möglichkeit, dass die Liste nicht zöge und Höcke draußen bliebe. Höcke ging darauf nicht ein, sondern behauptete, er sei „überall in Thüringen verwurzelt“.

Fragen zur Bildungspolitik beantwortete Höcke mit Hinweisen darauf, dass „Wenden“ in der Einwanderungspolitik und der „Familienzerstörungspolitik“ nötig seien und er nicht „auf der Symptomebene herumdoktern“ wolle. „Gesunde Gesellschaften haben gesunde Schulen“, so Höcke. Dies sei in Deutschland nicht der Fall. „Projekte wie Inklusion und Gender Mainstreaming bringen unsere Kinder nicht weiter.“

Mehr zum Thema 1/

Der MDR führt Sommerinterviews mit Spitzenpolitikern der sechs im Thüringer Landtag vertretenen Parteien. Auf seiner Internetseite teilte der Sender mit, ihn erreichten Anfragen, warum Höcke befragt werde, obwohl sein Landesverband vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft werde. „Ein Ausschluss der prägenden Figur der Thüringer AfD, die im Thüringer Landtag die drittgrößte Fraktion stellt, verträgt sich nicht mit unserem journalistischen Auftrag.“