Interview mit Aiman Mazyek : „Impfen lässt sich sehr gut mit dem Islam vereinbaren“

Herr Mazyek, es ist gerade Ramadan und Lockdown. Wie geht das zusammen?

Die Muslime leiden natürlich, so wie alle, unter der Corona-Zeit. Der Ramadan ist eigentlich ein geselliger Monat, am Abend bricht man gemeinsam das Fasten, geht zusammen zur Moschee. Das gibt es jetzt zum zweiten Mal nicht. Die Muslime halten sich aber ganz überwiegend an die Regeln, denn sie haben eine klare Richtschnur: Die Unversehrtheit des Körpers zu erhalten, ist oberste religiöse Pflicht. Religion ist hier kein Hindernis, sondern eine zusätzliche Motivation in einer schweren Zeit.