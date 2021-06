Matthias Bielek in Dettelbach : Vom Sportkommentator zum Corona-Bürgermeister

Matthias Bielek ist Corona-Bürgermeister. Zu Beginn der Pandemie wurde er an die Spitze des Dettelbacher Rathauses gewählt. Kurz nachdem Bund und Länder im März 2020 zum ersten Mal Kontakte einschränkten, gewann er die Stichwahl. Als die Beschränkungen im Mai wieder gelockert wurden, war seine Amtseinführung. Seitdem beschäftigt er sich jeden Tag mit dem Virus und seinen Folgen für die unterfränkische Stadt mit ihren knapp 7500 Einwohnern.

„Das normale Bürgermeisterleben kenne ich gar nicht“, sagt Bielek. Er sitzt an einem Tag im Mai um kurz nach 9 Uhr am Besprechungstisch seines Büros. Ein Fenster steht offen, wie fast immer in den vergangenen Monaten, Corona-Prävention. Er habe sich eigentlich auf das Gesellige an dem Amt gefreut. Bürgerversammlungen, Vereinsfeste, Stammtisch-Runden. „Ich glaube, dass ich das kann.“

Erklärvideos für die Mitarbeiter

Bielek ist 39 Jahre alt und in Dettelbach aufgewachsen. Er hat Jugendmannschaften im Fußball trainiert, saß für die Freien Wähler im Stadtrat und arbeitete als Radiomoderator im nahe gelegenen Würzburg. Zuletzt kommentierte er zusammen mit Sven Hannawald Skispringen für Eurosport. Wegen der Pandemie hatte er bisher kaum Gelegenheit, sein Kommunikationstalent auch in seinem neuen Amt als hauptamtlicher Rathauschef unter Beweis zu stellen. „Ich bin jetzt gefühlt seit einem Jahr Bürgermeister im Büro.“ Bielek lacht. Galgenhumor eines Ausgebremsten.

Dass wegen der Pandemie viele Termine außerhalb des Rathauses wegfielen, verschaffte ihm zwar Zeit, sich einzuarbeiten. Aber er musste auch alle Abläufe in der Verwaltung umorganisieren. Besonders heikel war dabei die Datensicherheit. 2016 hatte Dettelbach überregional Schlagzeilen gemacht – ein Erpressungstrojaner hatte die Stadtverwaltung weitgehend lahmgelegt.

Damit alle Mitarbeiter den Wechsel zu Online-Konferenzen schafften, drehte Bielek kleine Erklärvideos. „Zu meinem Geburtstag im Dezember haben sie dann eine Riesen-Zoom-Konferenz zum Gratulieren organisiert. Um zu zeigen: Wir können es jetzt.“ Auch an diesem Morgen trifft sich Bielek online mit den Mitarbeiterinnen des Tourismusbüros. Es geht um zusätzliche Wohnmobilstellplätze, Stadtführungen mit Schnelltest und die Neuauflage des „Weinfest@Home“.

Das viertägige Weinfest ist in Dettelbach eine Institution, es beginnt an Fronleichnam und endet am darauffolgenden Sonntag. Doch im Juni 2020 sah es schlecht aus für eine Veranstaltung mit Hunderten Besuchern. Bielek wollte das Fest nicht sterben lassen und brachte eine digitale Alternative ins Spiel: Weinpakete für zu Hause, dazu eine Verkostung mit Experten und Live-Musik als Stream in den sozialen Medien und den Biergärten der Stadt. Manche hätten es für die „spinnerte Idee“ eines früheren Fernsehkommentators gehalten. Doch der Erfolg überzeugte die Skeptiker.

Im ersten Pandemie-Sommer hatte Dettelbach ohnehin Glück mit den Touristen. Gefühlt seien so viele Menschen da gewesen wie nie, sagt Bielek. Dass die Landschaft hier weitläufig sei, habe ihnen offenbar Sicherheit vermittelt. Die kleine Stadt mit ihren zehn ehemals selbständigen Ortsteilen liegt am Main, umgeben von Weinbergen, Feldern und Wäldern. Dettelbach mit seiner mittelalterlichen Befestigungsanlage und der Wallfahrtskirche Maria im Sand ist seit den siebziger Jahren das Zentrum.

Wie gut funktionieren die Corona-Regeln auf dem Land?

Bielek hofft, dass dieses Jahr wieder so viele Touristen kommen. „Und dass dann einige Wirte offen haben.“ Das Thema Gastronomie bleibt schwierig, trotz der jüngsten Lockerungen. Manche hätten keine Lust auf „den Testwahnsinn“, berichten die Mitarbeiterinnen des Tourismusbüros. Bielek versteht das. Bei einigen führten die Testpflicht und die Beschränkung der Haushalte zu Konflikten mit den Stammkunden. „Die Testkonzepte funktionieren zu 100 Prozent in großen Städten. Aber auf dem Land?“