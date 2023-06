Massenschlägerei in NRW : Clash der Clans

Der Salzmarkt ist einer der schönsten Plätze in der Essener Innenstadt. Er ist mit stattlichen Platanen bepflanzt, ringsum ziehen Restaurants und Cafés den ganzen Tag über ein wechselndes Publikum an. Doch am Freitagabend gegen 21.30 Uhr war es mit dem zu dieser Stunde üblichen quirligen Nachtschwärmer-Treiben von einem auf den anderen Moment vorbei.

Wie auf Kommando rückten mehrere Dutzend Männer vor, die Zeugen als Mitglieder türkisch-arabischer Clans beschreiben. Ihr Ziel war das syrische Restaurant Almidan Aldimaschki. Nur wenige Augenblicke später flogen – wie auf im Internet kursierenden Videos zu sehen – Tische und Stühle durch die Luft, Glasscheiben gingen zu Bruch. An den Tischen auf dem Gehsteig und in den Lokalen brach Panik aus. Verängstigte Bürger riefen die Polizei – die mit starken Kräften anrückte, auch ein Hubschrauber kreiste über der Innenstadt.

Essen gilt schon seit vielen Jahren als Clan-Hotspot, die örtliche Polizei fährt einen harten Kurs gegen kriminelle Großfamilien – und erzielt im Kampf gegen Geldwäsche, illegales Glücksspiel oder unversteuerten Tabak dank zahlreicher Razzien zunehmend Erfolge. Am Freitagabend wurde auch für eine breite Öffentlichkeit klar, dass es längst eine weitere Herausforderung für die Ermittler gibt: Revierkämpfe konkurrierender Clans unterschiedlicher Herkunft.

Sie lehnen den Rechtsstaat ab

Auf der einen Seite stehen türkisch-arabischstämmige Großfamilien. Angehörige der oft auch Mhallamiye genannten Gruppe stammen ursprünglich aus der Türkei, sind aber seit Mitte der 1970er Jahre über den Libanon nach Deutschland eingewandert. Die andere Konfliktpartei bilden Mitglieder syrischer Großfamilien, von denen zumindest manche wohl erst im Zuge der Flüchtlingskrise 2015/2016 ins Land kamen.

Was der tiefere Grund für den aktuellen Konflikt ist, haben die Ermittler noch nicht herausgefunden. Klar ist aber, dass der Vorfall in einer Reihe mit anderen Schlägereien und Übergriffen zwischen den von patriarchalen Strukturen geprägten Gruppen steht, denen gemeinsam ist, dass sie den Rechtsstaat ablehnen. Die Serie begann mit einer scheinbaren Marginalie. Vor einigen Tagen kam es nach einem Streit zwischen Kindern auf einem Spielplatz in Castrop-Rauxel zu einer Prügelei zwischen Erwachsenen, ein Mann wurde niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Danach putschten sich die Gruppen in den sozialen Medien hoch.

Ereignisse dürften Innenminister Reuls Kurs stärken

Bei der Attacke in Essen wurden zwei Personen und vier Polizisten verletzt – viele der Beteiligten waren mit Knüppeln, Messern oder Eisenstangen bewaffnet. Durch den schnellen Einsatz konnte offensichtlich Schlimmeres gerade noch verhindert werden. Doch blieb die Lage noch lange „sehr dynamisch“, sie verlagerte sich vom Salzmarkt in weitere Teile der Essener Innenstadt.

Dass sich Männerhorden zusammenrotten und teils sogar bewaffnen, um andere einzuschüchtern oder anzugreifen, sei nicht hinnehmbar, sagt der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) der F.A.Z. „Bei uns gilt das Recht des Staates und nicht der Familie.“ Einmal mehr gelte es, das nun klar zu machen. „Beim Thema Clankriminalität war man in Nordrhein-Westfalen über 30 Jahre lang im Tiefschlaf.“ Es seien Strukturen und Parallelwelten entstanden, die sich nicht mal eben beseitigen ließen – auch nicht in fünf oder sechs Jahren, sagt Reul, der den Kampf gegen Clankriminalität bei seinem Amtsantritt 2017 zum polizeilichen Schwerpunkt und persönlichen Markenzeichen gemacht hat. „Umso wichtiger ist es, konsequent dranzubleiben und an die Erfolge der vergangenen Jahre anzuknüpfen.“

Die jüngsten Ereignisse dürften Reuls Kurs in der seit einem Jahr regierenden schwarz-grünen Koalition weiter stärken. Manche Grünenpolitiker finden allein schon den Begriff Clankriminalität und entsprechend auch das von Reul 2018 erstmals vorgelegte Lagebild Clankriminalität des Landeskriminalamts „stigmatisierend“. Großfamilien würden aufgrund ihrer Ethnie unter Generalverdacht gestellt. Doch aus Reuls Ministerium heißt es, auch das nächste Lagebild werde nach der bisherigen Methode und auch in anderen Bundesländern bewährten Definition erstellt und im Laufe des dritten Quartals veröffentlicht. In Berlin haben die führenden Grünen ohnehin längst ihren Frieden mit dem Clan-Begriff gemacht. Sogar in der soeben vorgelegten nationalen Sicherheitsstrategie der Ampel-Regierung werden „Clan-Strukturen“ ausdrücklich zu den Bedrohungen gezählt.