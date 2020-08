Vor Corona-Beratungen : Söder prescht vor, Spahn macht Kehrtwende

Die Corona-Regeln in Deutschland sollen vereinheitlicht werden. Am späten Montagnachmittag sollten deshalb die Gesundheitsminister der Länder konferieren, am Dienstag die Koalitionsspitzen in Berlin und am Donnerstag beraten die Ministerpräsidenten per Video mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Ein Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht laut Medienberichten vor, dass für Rückkehrer aus Risikogebieten zunächst wieder eine Quarantäne gelten soll. Frühstens nach fünf Tagen könne diese mit einem negativen Ergebnis beendet werden. Momentan können sich Rückkehrer direkt von der Quarantäne dadurch befreien, dass sie einen negativen Test vorlegen. Die erhöhte Zahl der Corona-Tests führt die Labore offenbar auch an ihre derzeitigen Kapazitätsgrenzen. Es sei absehbar, dass das System dauerhaft an seine Grenzen stoße, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Es werde Material- und Personalprobleme geben, wenn „wochenlang Volllast“ gefahren werde.

Die jüngsten Corona-Ausbrüche in verschiedenen Bundesländern wie Hessen, Nordrhein-Westfalen, und Bayern haben gezeigt, dass das Problem der seit Mitte Juli wieder steigenden Neuinfektionszahlen nicht nur lokal hinreichend bekämpft werden kann. Hinzu kommt, dass die Regelungen der Länder und Kommunen unübersichtlich sind. Von einem föderalen „Flickenteppich“ ist die Rede.

Das hindert beispielsweise Bayern aber nicht daran, noch am Montagvormittag im Alleingang vorzupreschen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte in München an, dass es in Bayern künftig 250 Euro statt wie bisher 150 Euro kosten wird, wenn im öffentlichen Nahverkehr oder in Geschäften keine Maske getragen wird. Im Wiederholungsfall kann das Bußgeld auf bis zu 500 Euro steigen. Bei bewussten Verstößen gegen Quarantäne-Auflagen werde Bayern ein Bußgeld von 2000 Euro verhängen.

Söder fodert Untergrenze für Bußgelder

Damit setzt Bayern einen sehr restriktiven Maßstab. Beispielsweise in Niedersachsen sieht der aktuelle Bußgeldkatalog für Maskenverweigerer eine Strafe von 20 Euro vor. Das Land hat aber angekündigt, schon in dieser Woche das Bußgeld im öffentlichen Nahverkehr auf 150 Euro zu erhöhen. Vergleichsweise restriktiv ist Niedersachsen auch bei Festen wie Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen. Das bisherige Limit von 50 Teilnehmern solle nicht aufgeweicht werden, heißt es von Seiten der niedersächsischen Landesregierung. Dagegen sind in Berlin 500 Teilnehmer auf solchen Veranstaltungen erlaubt.

Länder wie Niedersachsen und Bayern begrüßen eine bundesweite Vereinheitlichung. Sie tun dies allerdings unter Vorbehalt. Die Landesregierung in Hannover macht deutlich, dass die in Niedersachsen geltenden Regeln nicht aufgeweicht werden dürften. Bayerns Ministerpräsident Söder fordert bei steigenden Fallzahlen einen einheitlichen Mechanismus: Das könnte beispielsweise eine bundesweit einheitliche Untergrenze bei Bußgeldern sein. Zugleich kann sich Söder auch eine Obergrenze für die Teilnehmerzahl privater Feiern vorstellen.

Polizisten leisten Überstunden

Während die meisten Länder einheitliche Strafen innerhalb des jeweiligen Landes kennen, handhabt dies Baden-Württemberg gegenwärtig noch anders. Der Bußgeldkatalog sieht für das Nichteinhalten des Mindestabstandes im öffentlichen Raum einen Bußgeldrahmen von 50 bis 250 Euro vor, für den Verstoß gegen die Maskenpflicht liegt dieser Ermessensspielraum zwischen 100 und 250 Euro. Laut Renato Gigliotti vom baden-württembergischen Innenministerium sollen die kontrollierenden Behörden nach Situation entscheiden können. „Wer als notorischer Maskenverweigerer auffällt, wird härter bestraft“, sagt der Ministeriumssprecher.

Grundsätzlich sind für die Kontrolle der Corona-Auflagen in Baden-Württemberg die Ortspolizeien zuständig. Da diese die Aufgabe alleine nicht stemmen können, werden sie laut Gigliotti von der Landespolizei unterstützt. Der Ministeriumssprecher sagt: „Wir werden keine hundertprozentige Kontrolle haben.“ Damit uneinsichtige größere Gruppen überhaupt zur Einsicht gebracht werden können, würden in Zügen oder auf öffentlichen Plätzen, wo verbotenerweise in großen Gruppen gefeiert wird, eine zweistellige Anzahl von Polizisten eingesetzt.

Kontrollen mit so vielen Beamten sind mit dem gegenwärtigen Personalbestand der Stadtpolizei in Frankfurt kaum vorstellbar. Nur 50 bis 80 städtische Polizisten könnten an einem Tag überhaupt auf Streife gehen, „sehr groß“ seien die Herausforderungen durch die Corona-Auflagen, sagt Michael Jenisch, Sprecher des Ordnungsamts der Stadt Frankfurt. „Bei uns bleibt keine Beschwerde links liegen.“ Doch das könne nur durch viele Überstunden, „viel Herzblut“ und die Unterstützung der Landespolizei geleistet werden. „Irgendwann brauchen die Leute ihre Auszeiten“, sagt Jenisch darüber, dass der gegenwärtige Modus nicht auf Dauer durchzuhalten ist. Deutlich wird: Nicht nur an einheitliche Regeln, sondern auch an die begrenzten Möglichkeiten ihrer Kontrolle muss gedacht werden.