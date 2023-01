In Bus und Bahn : Wie schlimm ist es, wenn wir keine Masken tragen?

Wenn in Bus und Bahn keiner mehr eine Maske trägt, gibt es zehn Prozent mehr Patienten in den Krankenhäusern. Wissenschaftler haben das ausgerechnet. Ist das viel oder wenig?

Die Bundesregierung könnte die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sofort abschaffen. So steht es im Infektionsschutzgesetz unter Paragraph 28 b, nicht mal der Bundesrat muss zustimmen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach kann es einfach verordnen. Morgen. Schon würden die Menschen im Berufsverkehr wieder Schulter an Schulter stehen und einatmen, was die anderen ausatmen. Lauterbach will das aber nicht. Er sagt, der Winter sei „noch nicht zu Ende“, die Kliniken seien voll, das Personal überlastet, die Übersterblichkeit hoch. Tatsächlich würde es ohne Maskenpflicht mehr Ansteckungen geben. Aber wie viele genau? Würde eine neue Welle entstehen und das Gesundheitssystem zusammenbrechen?

Es gibt eine Antwort auf diese Frage. Sie lautet: Es würden zehn Prozent mehr Menschen mit Corona im Krankenhaus liegen. Maximal. Das heißt: Im Zweifel wäre der Anstieg geringer, weil viele Vernünftige trotzdem Maske tragen. Die Zahlen stammen aus einer Modellrechnung der Technischen Universität Berlin. In der jetzigen Lage kämen knapp 600 Patienten pro Woche zusätzlich ins Krankenhaus. Die absolute Zahl kann sich ändern, je nachdem, wie hoch die Hospitalisierungsinzidenz ist. Sie be­schreibt, wie viele Infizierte pro 100.000 Einwohnern neu ins Krankenhaus eingeliefert werden.

In der vergangenen Woche lag sie ungefähr bei sieben. Hochgerechnet auf alle Einwohner des Landes kamen also rund 5800 Menschen mit Corona ins Krankenhaus. Zehn Prozent davon sind 580. So viele zusätzliche Betten brauchte man. Wem das nichts sagt, der kann den Nutzen auch in anderen Maßnahmen aufrechnen. Dann könnte man sagen: Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen bringt so viel wie die Schließung aller Kindergärten. Oder wie die Schließung aller Schulen. Oder wie eine Homeoffice-Pflicht für alle. Kindergarten, Schule, Arbeitsplatz und Bahn haben einen vergleichbaren R-Wert, das heißt, bei diesen Aktivitäten steckt eine Person ähnlich viele Menschen an.

Viele sind maskenmüde

Eine Pandemie lässt sich natürlich nicht genau vorhersagen. Wissenschaftler können nicht wissen, ob Manfred Schneiderhahn aus Kirchhörde am Dienstag seinen rebellischen Tag hat und ohne Maske in die U-Bahn steigt. Der Informatiker Kai Nagel von der Technischen Universität hat sich angewöhnt, mit solchen Unwägbarkeiten umzugehen. Er trifft Annahmen, die so gut sind, wie es geht. Und dann rechnet er. Bei dieser Rechnung lautete die Annahme zum Beispiel, dass sowieso nur die Hälfte aller Fahrgäste eine Maske tragen, obwohl es Pflicht ist. Das hatten Fahrkartenkontrolleure aus der Erfahrung berichtet. Und in diese fünfzig Prozent ist schon einberechnet, dass manche zwar Maske tragen, aber so schief und krumm, dass sie überhaupt nichts bringt. Viele sind maskenmüde.

Über die Jahre wurde das Rechenmodell mit immer neuen Erfahrungswerten gefüttert. Es lernte, wie stark eine FFP-2-Maske im Unterschied zu einer OP-Maske schützt und wie hoch die Aerosoldichte in unbelüfteten Räumen nach einer, zwei oder drei Stunden ist. Die Berechnungen sind dann immer noch nicht auf die Kommastelle genau, aber sie lassen ungefähr erahnen, was passiert, wenn niemand, absolut niemand in Bus und Bahn mehr eine Maske trägt. Nämlich „eine circa zehn Prozent höhere Belastung der Krankenhäuser“, wie Nagel sagt.

Die Göttinger Physikerin Viola Priesemann hält das für plausibel. Ohne Masken in Bus und Bahn würden sich zehn Prozent mehr mit Corona anstecken, sagt sie. Sie spricht von Ansteckungen, nicht von Hospitalisierungen. Aber wenn sich in der breiten Bevölkerung mehr Menschen anstecken, landen auch mehr im Krankenhaus: zehn Prozent hier bewirken zehn Prozent dort. Zumindest in großen Städten. In Dörfern, wo keine Bahn und kaum ein Bus fährt, wäre der Effekt natürlich geringer.