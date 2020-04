Was tun die Bundesländer? : Deutschland, ein Masken-Flickenteppich

Immer mehr Bundesländer wollen nach längeren Diskussionen eine Pflicht zum Tragen von Masken einführen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Die Pläne sind je nach Land allerdings sehr unterschiedlich. Ein Überblick.

Baden-Württemberg führt am kommenden Montag eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken in Geschäften und im öffentlichen Personennahverkehr ein. Nach einhelliger Meinung von Experten trügen auch einfache Bedeckungen dazu bei, die Verbreitung des Virus zu hemmen, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Stuttgart zur Begründung. Die Maskenpflicht sei daher eine geeignete Maßnahme, um die Lockerungen im Alltagsleben zu begleiten. Ein Mundschutz könne wirken, wenn er „on top“ komme, so Kretschmann weiter. Über Sanktionen gegen Maskenverweigerer werde in den kommenden Tagen entschieden.

Auch in Bayern gibt es von Montag an in Geschäften, Busse und Bahnen eine Pflicht, Mund und Nase zu verhüllen. Die Maskenpflicht soll für Kinder ab sieben Jahren gelten, wie das Kabinett am Dienstag in München entschied. Wer gegen die Maskenpflicht in Bayern verstößt, dem droht nach Aussage von Staatskanzleichef Florian Herrmann ein Bußgeld. Die Höhe stehe noch nicht fest. Der Freistaat hat bundesweit die meisten Corona-Fälle registriert.

Die Menschen in Berlin müssen ab nächster Woche Montag in Bussen, S- und U-Bahnen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das beschloss der Senat am Dienstag. Im Unterschied zu etlichen anderen Bundesländern soll sie indes nicht für den Einzelhandel gelten. Dort sowie bei Kontakt mit Risikopersonen wird ein solcher Schutz „dringend empfohlen“. Als Mund-Nasen-Bedeckung gelten nicht nur einfache OP-Masken oder selbstgenähte Modelle, sondern auch ein Tuch oder ein Schal.

Bremen sieht vorerst noch von einer Tragepflicht von Masken in der Öffentlichkeit ab. Der Senat will noch bis Freitag abwarten und dann entscheiden, ob eine entsprechende Verordnung am Montag in Kraft treten könnte. Trotz dringender Empfehlung hat laut Bremer Ordnungsamt nur etwa jeder Fünfte am Montag beim Einkaufen oder im Öffentlichen Personennahverkehr eine Mund- und Nasenbedeckung getragen. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sagte, sollte man bis Freitag feststellen, dass sich 90 Prozent freiwillig an die Empfehlung hielten, dann wäre das Ziel ohne Verpflichtung erreicht. Er habe die Hoffnung, dass dies freiwillig umgesetzt werden könne. „Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir entsprechend andere Beschlüsse fassen.“

Anders als andere Bundesländer plant Brandenburg keine Maskenpflicht zur Bekämpfung der Corona-Krise. Landesgesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) äußerte am Dienstag im ZDF-„Morgenmagazin“ die Sorge, dass eine Maske als „Allheilmittel“ angesehen werden könnte. „Das A und O ist weiterhin das Abstandsgebot“, so Nonnemacher. Sie wies jedoch darauf hin, dass Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr durchaus empfohlen werden. Dagegen will die Landeshauptstadt Potsdam das Tragen von Alltagsmasken ab Montag im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen verpflichtend machen.