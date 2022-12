Huml vor Masken-U-Ausschuss : „Bei vielen Dingen konnten wir nicht noch fünf Experten hinzuziehen“

Aktualisiert am

Masken-Untersuchungsausschuss: Die frühere bayerische Gesundheits- und jetzige Europaministerin Melanie Huml (CSU) kommt am 12. Dezember 2022 in den im Bayerischen Landtag, um als Zeugin auszusagen. Bild: dpa

Der Untersuchungsausschuss im bayerischen Landtag zu fragwürdigen Masken-Deals biegt allmählich auf die Zielgerade ein. Am Montag wurde die ehemalige bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) als Zeugin befragt. Die heutige Europaministerin begann mit der Schilderung der ersten Pandemiewochen aus ihrer Sicht. Es sei damals „um Leben und Tod“ gegangen.

Bei „vielen Dingen“ – gemeint war etwa der Preis und die Qualität von Schutzmasken – „konnten wir nicht noch fünf Experten, fünf Gutachten hinzuziehen“. Man habe auch nicht zu allem Möglichen Vermerke geschrieben, „es wurde einfach getan“. Der Markt für Schutzgüter sei „weltweit zusammengebrochen“, da­her sei schnelles Handeln nötig gewesen.

Auch die Opposition habe die Regierung aufgefordert, sich „zügig zu kümmern“, sagte Huml. Jede Maske sei in der damaligen Lage besser gewesen als gar kein Schutz. Compliance-Fragen waren demnach nachrangig.

Grüne kritisieren „teure Amigo-Deals“

Die Opposition wirft Huml unter anderem vor, beim Aufbau einer „robusten Beschaffungsstruktur“ versagt zu haben. Der Grüne Tim Pargent sagte vor der Sitzung, es habe zu Beginn der Pandemie an klaren Zuständigkeiten und Personal gemangelt. Erst die Übertragung der Verantwortung ans Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit habe „Ordnung in die Maskenmisere“ gebracht. Bis dahin seien jedoch die „teuren Amigo-Deals längst abgeschlossen“ gewesen.

Am Anfang der Pandemie habe sich durchsetzen können, „wer gute Kontakte zur Regierung“ hatte. Gemeint ist damit etwa das Geschäft mit der Schweizer Firma Emix, bei dem Monika Hohlmeier, Tochter des ehemaligen CSU-Chefs Franz Josef Strauß, vermittelnd behilflich war, angeblich unentgeltlich.

Die eigentliche Vermittlerin war Andrea Tandler, Tochter des ehemaligen CSU-Ministers Gerold Tandler, die für die Einfädelung von Masken-Geschäften mit einem Partner insgesamt gut 48 Millionen Euro an Provision bekommen haben soll.

Huml, die nicht der persönlichen Bereicherung verdächtigt wird, gestand zu, dass die Umstände in ihrem Ministerium anfangs schwierig gewesen seien, zumal ihr Haus bis dahin gar nicht mit der Beschaffung von Schutzausrüstung befasst gewesen sei. Man habe den Markt erst „sondieren“ müssen.

Huml: Habe mich nicht in Vertragsgestaltungen eingemischt

Fragen warfen ihre Angaben zur Fülle in Frage kommender Angebote auf. Mit Bezug auf das Emix-Angebot äußerte Huml, dieses sei „im Grunde genommen alternativlos“ gewesen. Tatsächlich haben Aussagen früherer Zeugen einen anderen Eindruck erweckt.

Nach Humls Darstellung spielte die Beteiligung von Hohlmeier und Tandler keine maßgebliche Rolle für das Zustandekommen des Vertrags. Im Übrigen habe sie sich auch nicht in einzelne Vertragsgestaltungen eingemischt. Das sei Sache der „operativen Ebene“ gewesen. Ihr als Ministerin sei wichtig gewesen, dass überhaupt Maskenmaterial gekommen sei. Gleichwohl gibt es Hinweise, dass sie sich bei mindestens einem Angebot, das an sie über den Skilehrer der Familie Huml herangetragen wurde, doch etwas stärker engagiert hat.

Ihrer Kenntnis nach, so Huml, seien die am Ende gelieferten Masken optisch und haptisch sehr wohl überprüft worden, aber es habe seinerzeit natürlich „keine großen Prüfstände“ gegeben. Ein Gutachten des Untersuchungsausschusses zum Tandler-Geschäft kam zu dem Urteil, dass die teure Ware – 8,90 Euro je FFP2-Maske – aufgrund der übermittelten Zertifikate nicht hätte verteilt werden dürfen. Am Freitag wird der Zeuge Markus Söder (Ministerpräsident) vor dem Ausschuss befragt.