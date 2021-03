Aktualisiert am

Spitze der Unionsfraktion setzt in Maskenaffäre Frist bis Freitag

Partei in der Krise

Partei in der Krise :

Partei in der Krise : Spitze der Unionsfraktion setzt in Maskenaffäre Frist bis Freitag

Die Führung der Unionsfraktion im Bundestag hat die Abgeordneten in ihren Reihen schriftlich aufgefordert, bis zum nächsten Freitag um 18 Uhr zu erklären, dass sie aus der Corona-Pandemie keine wirtschaftlichen Vorteile gezogen haben. Der Unionsfraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus und sein Erster Stellvertreter, der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe Alexander Dobrindt, weisen dabei auf die „Vorgänge um die mittlerweile ausgeschiedenen Abgeordneten Dr. Georg Nüßlein und Nikolas Löbel“ hin. Beide hatten im vergangenen Jahr Kontakt zu den Herstellern von Atemschutzmasken und hatten Produkte dieser Hersteller offenbar gegen die Zahlung von Provisionen an Abnehmer vermittelt.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. F.A.Z.

Brinkhaus und Dobrindt stellen in ihrem Schreiben an die Fraktionsmitglieder nun einerseits fest, grundsätzlich sei das Engagement „für die Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen und Selbständige vor Ort“ gerade in herausfordernden Zeiten wie der Pandemie „in keiner Weise zu beanstanden“; es sei vielmehr „originärer Bestandteil der Erfüllung der Aufgabe als Abgeordnete.“ Andererseits sei „genauso klar“, dass „durch diese Aufgabenerfüllung keine persönlichen und oder finanziellen Vorteile erzielt werden dürfen“.