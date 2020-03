Masern-Impfpflicht : Betreuung nur mit vollem Impfbuch

Aktualisiert am

Zwei Dinge waren plötzlich anders bei Angelika Müllers Impfstammtisch. Bisher kamen meist so dreißig, vierzig Leute. Jetzt saßen auf einmal 150 im Saal. Und es waren nicht mehr vor allem Mütter, sondern auch viele Väter. „Seitdem es in die rechtliche Schiene geht, sagen die Männer: Jetzt muss ich meine Familie schützen.“ Die rechtliche Schiene: Damit ist gemeint, dass Deutschland eine Impfpflicht eingeführt hat. Eltern müssen seit Anfang März in Kitas und Schulen nachweisen, dass ihre Kinder einen Masernschutz haben.

Florentine Fritzen Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Dagegen gibt es Widerstand, auch von Angelika Müller. Sie hat dafür extra einen Verein gegründet. Die Augsburgerin ist schon seit gut zwei Jahrzehnten in der Szene aktiv. Damals hatte eines ihrer Kinder, wie sie sagt, eine „schwere Nebenwirkung“ nach einer Impfung, damit ging es los, und sie blieb bei dem Thema.