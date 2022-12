Muslime in Deutschland : WM der großen Missverständnisse

Abla flucht auf Englisch, Französisch und Arabisch, aber die Flüche dürfen auf keinen Fall niedergeschrieben werden. „Eine Dame flucht nicht“, sagt sie und flucht, denn gerade hat Frankreich das erste Tor geschossen. Die Shishabar in Frankfurt, in der die Marokkanerin das Spiel verfolgt, heißt ganz verlässlich „1001 Nacht“, so wie die Apfelweinwirtschaften nebenan eben „Ebbelwoi Unser“ und „Frau Rauscher“ heißen. So weiß man, was man kriegt, falls man im Schnitzel- und Shishadampfgemisch von Alt-Sachsenhausen die Orientierung verliert.

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Alle hier sind natürlich für Marokko, denn Frankreich hat schon oft gewonnen. Ein afrikanisches Team aber kam noch nie so weit, und deshalb spielen die Marokkaner an diesem Abend auch für ganz Afrika, für die Muslime der Welt und überhaupt für alle, die sich gemeint fühlen. Hier trifft nicht nur David auf Goliath, sondern auch ein stolzes, unabhängiges Land auf seine einstige Kolonialmacht. Ganz schön aufgeladen. Auf den zweiten Blick aber verschwimmen die Fronten gleich wieder. Abla zeigt ein Bild auf ihrem Handy von den beiden Mannschaften, dazu die Worte: „Ich versuche meinen chinesischen Freunden zu erklären, dass das weiße Team aus Afrika kommt und das schwarze aus Europa, aber sie glauben mir nicht.“ Sie schüttet sich aus vor Lachen.