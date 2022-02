Neue CSU-Minister : Das steckt hinter Söders Kabinettsumbildung

Die Kabinettsumbildung in Bayern, die lange in der Luft lag, hat Ministerpräsident Markus Söder nun am Mittwoch ins Werk gesetzt. Neuer Bau- und Verkehrsminister wird der bisherige Präsident des Bayerischen Landkreistags Christian Bernreiter, für ihn muss Kerstin Schreyer weichen. Markus Blume, bisher CSU-Generalsekretär, wird anstelle von Bernd Sibler Wissenschafts- und Kunstminister, Nachfolger von Blume in der CSU-Landesleitung wird der Bundestagsabgeordnete Stephan Mayer, der bis 2021 unter Horst Seehofer parlamentarischer Innenstaatssekretär war. Auch Carolina Trautner, Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, die wie Schreyer erst vor zwei Jahren von Söder ins Amt berufen wurde, muss ihr Ministerium räumen – an ihre Stelle rückt Ulrike Scharf, die Söder noch 2018 als Umweltministerin entlassen hatte, auch weil sie als Vertraute von Söders Widersacher Seehofer galt.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



In der heutigen Zeit in Bayern das Kabinett umzubilden, kommt der Quadratur des Kreises gleich. Nicht nur wollen alle Regierungsbezirke bedacht und auch die Frauen angemessen repräsentiert sein. Hinzu kommen die klaren Vorstellungen Söders: Die Minister, sagte er am Mittwoch, müssten „höchste Fachkompetenz im Land“ zeigen und gleichzeitig „auf Augenhöhe mit der Bundesregierung“ agieren. Das heißt im Optimalfall: als Gegenspieler des jeweiligen Bundesministers wahrgenommen werden. Zugleich müssten sie „Local Heroes“ sein, sprich: potentielle Stimmenkönige in ihrem Bezirk. Jeder soll außerdem – das sagte Söder nicht, aber das weiß man – dieselbe Leidenschaft und Angriffsbereitschaft mitbringen, die er selbst für sich in Anspruch nimmt, aber auch die Gabe, dem Chef im entscheidenden Moment aus der Sonne zu gehen. Wer diese Kunst gut beherrscht, ist Gesundheitsminister Klaus Holetschek, der sich folglich auch keine Sorgen um seinen Verbleib machen musste.

Hingegen war über Schreyers nähere Zukunft schon länger debattiert worden. Nicht nur soll sie mit ihrem eigenen Haus über Kreuz gelegen haben, weil sie mit dem dort nicht geteilten Anspruch antrat, „aufräumen“ zu müssen. Auch ihre jüngsten Versuche, die dürftige Bilanz der staatliche Wohnungsbaugesellschaft „Bayernheim“ zu verkaufen, verfingen nicht. Der bisherige Wissenschaftsminister Sibler ließ nach Ansicht vieler Beobachter die Statur vermissen, den selbstbewussten Partnern aus Kunst und Wissenschaft von Gleich zu Gleich zu begegnen.

Ulrike Scharf hat Fürsprecherinnen wie Ilse Aigner

Das von ihm verantwortete Hochschulinnovationsgesetz wird weithin als Murks angesehen – und Söders Hightech Agenda konnte er nie einen eigenen Stempel aufdrücken. Hinzu kamen peinliche PR-Pannen, etwa als er im Dezember 2020 im Landtag beim Würstchen-Essen mit fünf Personen am Tisch fotografiert wurde. Alle trugen trotz Corona-Maßnahmen keine Maske, darunter auch die jetzt abgelöste Bauministerin Kerstin Schreyer. Siblers Nachfolger Markus Blume gilt als intellektuell begabt, urban und technikaffin. Er soll die Wissenschafts- und Technikpolitik an sich ziehen und so auch den Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger als Wirtschafts- und Energieminister altbacken aussehen lassen.

Lange war bezweifelt worden, ob Christian Bernreiter sein Amt als Local Hero von Deggendorf, vulgo: Landrat, aufgeben werde zugunsten eines vergleichsweise unsicheren Kabinettspostens. Dass Söder ihn wollen würde, war klar: Bernreiter ist Niederbayer und kann in dieser Eigenschaft den Niederbayern Sibler ersetzen. Er kann aber dort, im Reich Hubert Aiwangers, auch diesem Paroli bieten. Schon Horst Seehofer hat versucht, ihn ins Kabinett zu berufen. Das scheiterte angeblich auch am Widerstand der niederbayerischen CSU-Bezirksführung; doch die ist derzeit in Person Andreas Scheuers so schwach, dass sie in Söders Erwägungen keine Rolle gespielt haben dürfte.

Die künftige Sozialministerin Ulrike Scharf wiederum ist in der CSU beliebt, hat Fürsprecherinnen wie Ilse Aigner. In ihrer jüngsten Funktion als Vorsitzende der Frauen-Union Bayern hat sie dieser viel Sichtbarkeit verschafft. Dass selbiges Carolina Trautner mit ihrem Ministerium nicht gelang, dürfte ihr zum Verhängnis geworden sein. Es war auch spekuliert worden, dass Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber noch stärker in den Vordergrund gerückt werden sollte, als CSU-Generalsekretärin. Manche sagen, sie habe nicht so recht wollen. Aus dem Umfeld Söders ist zu hören, das Landwirtschaftsministerium sei zu wichtig, um dort auf Kaniber verzichten zu können.

Mehr zum Thema 1/

Unterm Strich geht dem Kabinett eine Frau verloren, was durch die Berufung von Tanja Schorer-Dremel zur stellvertretenden CSU-Generalsekretärin nur halb ausgeglichen wird. Doch Söder wäre nicht er selbst, hätte er nicht auch dafür die passende Devise: Er habe „nicht nur stur nach Proporz und Parität entschieden, sondern auch nach Profil und Perspektive“.