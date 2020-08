Söders Höhenflug : Auf dem richtigen Kurs

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gehört neben Angela Merkel und Jens Spahn zu den Politikern, die bisher politisch am besten durch die Corona-Krise gekommen sind. Merkel hat es geschafft, wieder in die Rolle der „Mutti“ zu schlüpfen, die, wie im Wahlkampf 2013, nicht viel mehr zu sagen braucht als: „Sie kennen mich.“ Diese Worte aus dem Mund Söders hätten noch vor einem Jahr unheimlich gewirkt. Das ist jetzt anders.

Söder hat es nie an Fleiß, Ideenreichtum oder Durchsetzungskraft gemangelt. Die Kritik an ihm entzündete sich fast immer an charakterlichen Zuschreibungen. Mag sein, dass die Leute in der Krise jemanden schätzen, von dem sie denken, er sei an Verschlagenheit auf Augenhöhe mit dem Virus. Aber die wichtigste Währung dürfte das Vertrauen sein. Dass Söder das nun genießt, ist ein erstaunliches Ergebnis der vergangenen Monate.

Hat er sich das erarbeitet? Oder erschlichen? Kritiker wandten ein, es sei vergleichsweise bequem, in der Krise Strenge walten zu lassen, zumal mit den bayerischen Finanzen im Rücken. Dass der Vorwurf nicht stimmte, zeigte sich spätestens, als die Familien wegen der Schließung von Kindertagesstätten und Schulen auch in Bayern Sturm liefen: Söder hatte sie zu lange nicht auf dem Zettel gehabt. Es hieß auch, er gefalle sich allzu sehr in der Rolle des Krisenmanagers. Mag sein.

Marketingmeister Söder

Aber man schaue sich mal an, wie der vielgelobte New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo an seine Landsleute appelliert – dagegen wirkt Söder knochentrocken. Zuletzt hat ihm der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul vorgeworfen, er stehe für „heiße Luft“ und „Inszenierungen“. Der Kurs der Düsseldorfer Regierung sei in allen Punkten erfolgreicher gewesen „als die pseudorestriktive Strategie von Söder“. Ob der CDU-Politiker seinem Ministerpräsidenten Armin Laschet damit einen Gefallen getan hat, darf bezweifelt werden – in der Sache liegt er aber nicht komplett daneben.

Söder ist auch in Corona-Zeiten ein Marketingmeister geblieben. So oft hat er „Umsicht und Vorsicht“ gesagt, dass mancher Berichterstatter kapitulierte und die Anführungszeichen wegließ. Auch in Bayern lief nicht alles rund. Es gab Schwierigkeiten bei der Auszahlung der Soforthilfen und bei der Unterstützung für Künstler. Wer zuletzt an die überfüllten bayerischen Seen schaute, hat Zweifel, ob Söders Aufforderung, in Bayern Urlaub zu machen, sinnvoll war. Gleiches gilt für die Abhaltung der Kommunalwahlen Mitte März. Dass die Infizierten- und auch die Totenzahlen höher sind als im bevölkerungsreicheren Nordrhein-Westfalen, dürfte allerdings nicht wegen, sondern trotz Söders Politik so sein. Den Vergleich mit anderen Ländern, die fern von Ischgl liegen, muss der CSU-Chef ertragen – er hat ihn ja durch Sticheleien selber provoziert.

Mehr zum Thema 1/

Unterm Strich hat Söder aber eine gute Figur gemacht. Das sehen in Bayern auch Oppositionspolitiker so, nicht zuletzt weil er sie zumindest am Anfang stark eingebunden hat. Söder hat schnelle Entscheidungen zur Ertüchtigung der ohnehin schon starken bayerischen Verwaltung getroffen. Er hat seine Entscheidungen gut erklärt. Als zuletzt in Niederbayern ein Hotspot entdeckt wurde, hat er sich beeilt, das Feuer einzudämmen. Auch seinem Anspruch, voranzugehen, ist er gerecht geworden, das zeigte sich bei den Tests an den Flughäfen.

Der „bayerische Weg“, das öffentliche Leben erst ein bisschen früher herunter- und dann ein bisschen später hochzufahren, mag sich nicht immer an den Fakten orientiert haben. Wenn man aber auf die Verheerungen in anderen Staaten schaut, dann scheint Söder grundsätzlich auf dem richtigen Kurs, auch rhetorisch. Seine enormen Zustimmungswerte sind dabei sicher eine Momentaufnahme. In einer Krise, in der es existentiell ist, dass die Bevölkerung mitzieht, sind sie aber auch ein Wert an sich.

Flirt mit der Kanzlerkandidatur

Mancher mag sie für ungerecht halten. Aber die Bürger verteilen ihr Vertrauen nicht bloß nach Statistiken, sondern auch nach der Ausstrahlung der Protagonisten: den Gesichtszügen, der Körperspannung, der Körpergröße. Sie spüren, wenn jemand die Hilfe von Herbert Reul nötig hat. Nicht nur in Bayern hört man öfter die rhetorische Frage: Können Sie sich Laschet bei Putin vorstellen? Bei Söder kann man es – er war ja schon dort. Überhaupt hat er auch vor Corona ein paar kluge Dinge gemacht. Zum Beispiel eingesehen, dass ein Konflikt mit Merkel zu nichts führt.

Zum Erfolg der Bayern gehört, dass man ihnen selbst eine Show wie jüngst den Kanzlerinnenbesuch auf Herrenchiemsee nachsieht – oder sogar dankbar ist dafür. Es gab danach Satiren, die Merkel auf Kutschfahrt mit Laschet im Ruhrgebiet zeigten. So etwas bleibt hängen. Die Bayern gehen den anderen aber auch schnell auf die Nerven. Anzeichen dafür gibt es schon wieder, gerade was Söders Flirt mit der Kanzlerkandidatur betrifft.

Auch deswegen wird er sich sehr genau überlegen, ob er wollen soll. Dass er es unter all denen, die im Gespräch sind, am besten könnte, daran haben derzeit wenige Zweifel. Allenfalls wird noch angemerkt, dass es ihm zuvörderst um die Macht gehe. Aber das war ja auch bei Merkel kein Problem.