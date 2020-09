Bayerns Ministerpräsident : „Es ist eine Christenpflicht zu helfen“

Herr Ministerpräsident, das Flüchtlingslager in Moria ist abgebrannt. Die Bundeskanzlerin hat zugesagt, Kinder aus dem Lager in Deutschland aufzunehmen. Genügt das als Hilfe?

Es ist eine Christenpflicht, zu helfen. Am besten wäre eine große europäische Lösung. Aber es ist gut, dass Deutschland und Frankreich vorangehen. Andere sollten folgen. Alles andere wäre ein Armutszeugnis für die Menschlichkeit in Europa. Jetzt muss noch geklärt werden, wie die Aufnahme in Deutschland stattfindet. Der Freistaat Bayern wird sich natürlich daran beteiligen.

Auf eine europäische Lösung haben die Flüchtlinge in Moria jahrelang vergeblich gewartet. Jetzt ist sie möglich?