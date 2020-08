Söder und die CDU : Ein Bayer sucht seinen Platz

Markus Söder will Kanzler werden, oder er will es nicht, so genau weiß das in der Union niemand. Genau deshalb macht er alle nervös. Und für Jens Spahn kommt die Stunde der Wahrheit.

Es gibt da ein Foto vom Juli, und wenn gestandene Männer aus der CDU es sich anschauen, fühlen sie sich plötzlich ganz klein. Richtig „verzwergt“ kommen sie sich vor, sagt einer. Ein „Horror“ ächzt ein anderer. Dabei ist das Bild sehr schön. Es zeigt den Chiemsee in seiner ganzen Bläue, es zeigt die Pracht der bayerischen Alpen, und es zeigt zwei, die unter Himmel und Gipfeln eine kleine Dampferfahrt zusammen machen. Sehr hübsch das alles.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Trotzdem will das Bild vielen in der CDU partout nicht gefallen. Das hat drei Gründe. Erstens: Die zwei auf dem Schiff sind Bundeskanzlerin Angela Merkel und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, also der Mann, der zuletzt so oft beteuert hat, dass er nicht Kanzler werden will, dass man am Ende nur noch „Kanzler“ hörte.