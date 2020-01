CSU-Klausur in Kloster Seeon : Liebesgrüße aus München

Markus Söder will, dass die Bundesregierung umgebaut wird. Er hält sich an Lebensweisheiten von „Spiderman“. Wer wusste was in Berlin?

Silvester lag bereits fünf Tage zurück, da versuchte Markus Söder sich als Feuerwerker. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende schoss mit Hilfe der „Bild am Sonntag“eine Rakete vom Typ „Kabinettsumbildung“ in den grauen Berliner Himmel. Doch irgendwie war die Ware feucht geworden oder nicht fachgerecht abgeschossen worden. Jedenfalls war das Bundeskanzleramt und der Rest des politischen Berlins keineswegs in das grelle Licht eines Angriffs aus dem Süden der Republik getaucht. Vielmehr rieb man sich in der CDU die vom Feinstaub des Feuerwerks leicht getrübten Augen und fragte sich, was Söder mit seiner Forderung wolle, die Bundesregierung müsse umgebildet werden, sollte sie denn über die gesamte Legislaturperiode durchhalten. Ein CDU-Bundestagsabgeordneter sagte nur, er wisse nicht, was Söder „geritten“ habe.

Ja: Was hat ihn geritten, den CSU-Chef, der in der CDU im vorigen Jahr so viele Glücksgefühle hervorgerufen hatte, weil er endlich Schluss gemacht hatte mit den Attacken im Stil seines Vorgängers Horst Seehofer gegen Berlin im Allgemeinen und Kanzlerin Angela Merkel im Speziellen? Den Mann, der in ein und demselben Interview eine Kabinettsumbildung fordert, zwar keine Namen nennt, aber erkennbar auf die von der CDU besetzten Ressorts Wirtschaft und Forschung zielt, also auf die CDU-Politiker Peter Altmaier und Anja Karliczek, und zugleich sagt, er sei „reifer“ geworden und wolle seinen „Regierungsstil der Nachhaltigkeit und der Weltoffenheit“ fortsetzen. Der einen Satz weiter die Comic- und Film-Figur „Spiderman“ zitiert mit dem Satz „aus großer Kraft wächst große Verantwortung“ und verkündet, dass er diesem Grundsatz gerecht werden wolle.

Das erste Rätsel, das Söder dem Koalitionspartner aufgab, drehte sich ums Alter. In dem Interview, das er sich zu seinem 53. Geburtstag schenkte, stellte er die Forderung nach einer Verjüngung des Kabinetts. Das ist zumindest putzig, da die Kabinettsmitglieder derzeit ein Durchschnittsalter von etwas mehr als 53 Jahren haben. Söder, so wird in der CDU genüsslich vermerkt, habe mit den drei Bundesministern der CSU eigentlich genug vor der eigenen Haustür zu verjüngen, noch dazu zu verweiblichen. Tatsächlich haben die Minister Horst Seehofer (Inneres), Gerd Müller (Entwicklung) und Andreas Scheuer (Verkehr) ein Durchschnittsalter von 59,6 Jahren.

„Wir waren da im Gespräch“

Warum fängt Söder also nicht erst einmal bei den eigenen Leuten an, fragt man sich an der Spree. Das könnte er ohne großspurige Ankündigung per Zeitungsinterview machen. Die Parteien entsenden nicht nur zu Beginn einer Koalition die Minister. Sie können diejenigen, die für sie in Berlin tätig sind, auch austauschen. Allerdings empfiehlt sich auch hier eine vorherige Absprache mit der Kanzlerin. Erstens entspricht das einem professionellen Umgang miteinander. Zweitens hilft das, unliebsame Überraschungen zu vermeiden.