Für die CSU geht es in der ­Landtagswahl am 8. Oktober um sehr viel, auch für ihren Vor­sitzenden Markus Söder. Der Unterschied zwischen Triumph und Enttäuschung dürfte nicht groß sein, fünf, sechs Prozentpunkte. In den jüngsten Umfragen liegt die Partei bei 39 Prozent, also nicht viel über den 37,2 Prozent von 2018 – dem zweitschlechtesten Landtagswahlergebnis der CSU-Geschichte.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München.



Würden es dieses Jahr deutlich unter 40 Prozent, dürfte es in der Partei gären. Fragen würden artikuliert, die auch auf die Verantwortung des Chefs zielten. Das gälte umso mehr, wenn sich die Kräfteverhältnisse in der Koalition mit den Freien Wählern zu deren Gunsten verschöben, wenn also Hubert Aiwanger und Co., die zuletzt bei 14 Prozent lagen, ein Ministerium oder einen Staatssekretär mehr als bisher beanspruchen könnten.