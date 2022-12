Söder als Zeuge : „In Fragen von Correctness bin ich sehr engagiert“

Lässt sich nicht aus dem Konzept bringen: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am 16. Dezember 2022 in München. Bild: dpa

Wer den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder am Donnerstagabend hochzufrieden mit sich selbst beim Jahresrückblick von Markus Lanz erleben durfte, der konnte ahnen, in welcher Gestimmtheit er sich am Freitagmorgen im „Untersuchungsausschuss Maske“ die Ehre geben würde. Zu Beginn seiner Zeugenaussage zu fragwürdigen Geschäften – den Begriff „Deal“ wies Söder als insinuierend zu­rück – kam er auf den Flugkapitän Chesley B. Sullenberger zu sprechen. Diesem war 2009 eine spektakuläre Not­­wasserung auf dem Hudson River gelungen, alle 155 Menschen an Bord über­lebten.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Cineast Söder hatte offenbar den Spielfilm dazu gesehen und sagte nun vor dem Ausschuss, dass danach „ganz schlaue Leute“ der Flugsicherheitsbehörde dahergekommen seien und an Captain Sullys Entscheidung herumkrittelten. Was Söder nicht sagte, aber insinuierte: Er ist der Captain Sully der Pandemie, der Unter­suchungsausschuss ist die Behörde.