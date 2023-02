Aktualisiert am

Der CSU-Chef in Südosteuropa : Wenn ein Söder eine Reise tut

Der bayerische Ministerpräsident reist nach Rumänien und Albanien – um bayerische Außenpolitik zu machen und den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Der Franz-Josef-Strauß-Platz in Tirana passt auch gut ins Programm.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder überreicht dem albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama während seines Besuchs in Tirana am 13. Februar 2023 eine Franz-Josef-Strauß-Figur. Bild: dpa

Am Wochenende ist Sicherheitskonferenz in München: Gelegenheit genug für einen bayerischen Ministerpräsidenten, ohne großen Aufwand ausländische Gäste zu treffen. Aber Markus Söder strebt nach mehr. Das dokumentiert er am Montag auf einer Reise nach Südosteuropa, mit den Stationen Bukarest und Tirana.

Abflug 6.00 Uhr im Charterflugzeug, Rückkehr 21.30 Uhr. Söder will so den Partnern zeigen, dass sie aus seiner Sicht der Mühe wert sind. Und er will untermauern, dass zum Selbstverständnis des Freistaats Bayern eine eigene Außenpolitik gehört.

Warum gerade diese Länder? Sie sollen sich einfügen in eine bayerische „Südosteuropa-Strategie“. Söder hat schon Bulgarien besucht, Kroatien. Auch die schwierigen Freunde aus Österreich zählt er dazu. Mehrmals sagt er auf der Reise, in Europa dürfe es keine Länder erster und zweiter Klasse geben. Söder sieht sich damit in einer Linie mit Helmut Kohl, auch mit Franz Josef Strauß, eher nicht mit der amtierenden Bundesregierung.