Holetschek löst Huml ab : Söder versetzt Gesundheitsministerin in Staatskanzlei

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zieht im Kampf gegen die Corona-Pandemie personell die Reißleine: Söder löst die bisherige Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) ab und ersetzt sie durch deren Staatssekretär und Leiter der Corona-Task-Force Klaus Holetschek (CSU). Holetschek habe sich zuletzt als Macher erwiesen, auch in Zusammenarbeit mit den Kommunen in Bayern, sagte Söder nach einer Kabinettssitzung am Mittwoch in München.

„Das ist eine souveräne Entscheidung, die mit allen besprochen ist“, sagte Söder. Er glaube, dass die Aufstellung so die beste sei. Huml wechselt als Ministerin in die Staatskanzlei. Sie werde ab Montag als Ministerin der Staatskanzlei speziell für Europa und Internationales zuständig sein und zudem den Corona-Krisenstab verstärken, kündigte Söder an.

Die Bambergerin Huml, selbst Medizinerin, hatte bereits in einigen Phasen des Anti-Corona-Kampfes eine unglückliche Figur gemacht. Im August, als es zu einer schweren Panne bei den von Söder propagierten Corona-Tests für Reiserückkehrer gekommen war und positiv Getestete nicht von ihren Testergebnissen erfahren hatten, hatte es bereits Rücktrittsforderungen gegen Huml gegeben.

Nach den Pannen hatte Söder Holetschek im Sommer ins Gesundheitsministerium geholt. Der Jurist sollte die Ministerin im Kampf gegen das Virus unterstützen und das Pandemie-Krisenmanagement verbessern. Zuvor war Holetschek Bau- und Verkehrsstaatssekretär gewesen.

Der Schwabe blickt bereits auf eine lange Karriere zurück: Er war Bürgermeister, stellvertretender Landrat im Kreis Unterallgäu und Bundestagsabgeordneter. Seit 2013 sitzt er im Landtag, von März 2018 bis Februar 2020 war er zudem Bürgerbeauftragter der Staatsregierung. Dann holte ihn Söder im Rahmen einer Kabinettsumbildung ins Bauministerium, weil der schleppende Bau von bezahlbarem Wohnraum in Bayern vorangetrieben werden sollte. Seit 2019 ist Holetschek auch im Vorstand des Landesgesundheitsrats.