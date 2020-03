Markus Söder : Der Kanzlermacher

Im Jahr 2020 passiert es Bayern-Berichterstattern häufiger, dass sie von Leuten, die noch vor einem Jahr bei der Erwähnung des Namens Markus Söder die Augen gerollt haben, auf einmal Sätze zu hören bekommen wie: „Also dieser Söder, alle Achtung, nicht so schlecht.“ Es sieht ganz so aus, als habe sich der Wind gedreht für den Mann, der seine Nase immer im Wind hat. In Umfragen steigen seine Beliebtheitswerte, selbst beim politischen Gegner kann man Gutes oder zumindest Verwunderung über die jüngere Entwicklung des bayerischen Ministerpräsidenten hören.

Söder selbst verfolgt das sehr genau. Er fühlt sich geschmeichelt, wirklich überrascht ist er nicht. Stets wurde mit Argwohn verfolgt, was er macht: aus einem Amt, aus sich selbst. Das war so, als er bayerischer Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten war, Umwelt- und Gesundheitsminister, Finanzminister. Söder zog Kritik magisch an, meist, weil er sich der jeweiligen Rolle allzu sehr anverwandelte. Man denke nur an den Provokateur, den er als CSU-Generalsekretär gab. Und doch hat Söder in jedem Amt so geliefert, dass es nicht nur seiner Karriere zuträglich war, sondern auch der Partei und dem Freistaat. Die Sanierung der Bayerischen Landesbank ist da nur ein Beispiel unter vielen.

Söders Methode ist nicht gerade subtil. Auf Presseterminen wiederholt er seine Botschaften so oft, bis auch noch den Bauarbeitern vor dem Fenster klar ist, worum es ihm geht, was er im Schilde führt: „Humanität und Ordnung“, „Profil mit Stil“, „Die Groko muss große Antworten geben. Keine kleinen, sonst wäre sie ja eine Kleinko.“ So verfängt es, alles eine Frage der Zeit. Im Moment gefällt sich Söder darin, den Übergang von Horst Seehofer auf sich selbst der Schwesterpartei CDU als geradezu vorbildlich in Sachen Teamgeist und Einsicht zu präsentieren. Diejenigen, die seinerzeit dabei waren, 2017, 2018, finden das dreist, erinnern sie sich doch eher an einen erbitterten Machtkampf. Aber wenn Söder es noch ein paar Mal erwähnt, werden die Ersten anfangen, ihm tatsächlich zu glauben.

Arbeitstier, fleißiger Leser und geschätzter Chef

Söders Hang zum Effekt verdeckt, dass er extrem fleißig ist. Er liest viel – und nicht nur das, was er von Amts wegen muss. Er kann über die Wahrscheinlichkeit von Leben in entfernten Galaxien ausführlicher referieren, als man es einem Politiker zutraut. Zuletzt hat er sich angesichts der Bauernproteste intensiv mit Schleppschläuchen, Sickersäften und Nitratwerten beschäftigt. Die harte Arbeit verlangt er auch von seinen engsten Mitarbeitern. Mehrere von ihnen begleiten ihn seit vielen Jahren, was auch etwas über seine Qualitäten als Chef sagt. Seit er im März 2018 Ministerpräsident wurde, hat er die Staatskanzlei auf seine Bedürfnisse ausgerichtet. Ständig trifft man in München fähige Leute, die sagen: Übrigens, ich bin jetzt auch in der Staatskanzlei, zuletzt der ehemalige CSU-Fachmann von der „Süddeutschen Zeitung“. Man darf davon ausgehen, dass Söder das als Coup empfindet.

Mehr zum Thema 1/

Der Ministerpräsident hat ein feines Gespür fürs Menschliche, Allzumenschliche; er kennt es von sich selbst sehr gut. Er weiß, dass gerade Journalisten zu Eitelkeit neigen – und dass sie sich bei aller aufklärerischen Pose über Lob freuen, über gute Zugänge zur Macht oder ein paar Weißwürste beim Pressefrühstück. Ihm ist bewusst, dass sie in eigenen Narrativen gefangen sein können: Wer Söder einmal als Charakterschwein dargestellt hat, wird schon aus Stolz nicht umschwenken. Aber er weiß auch, wie schnell die Zeiten sich ändern können. Und was er selbst dazu beitragen kann.