Markus Söder im Interview : „Wir brauchen eine grundlegende Neuausrichtung“

Markus Söder am Mittwoch in München Bild: Jan Roeder

Herr Ministerpräsident, wer ist schuld am Schlamassel von Thüringen und den Folgen?

Das war leider ein Totalversagen aller demokratischen Parteien. Der erste Fehler war von Rot-Rot-Grün, ohne eine eigene Mehrheit in die Wahl zu gehen. Hinzu kam dann die Naivität von FDP und CDU im dritten Wahlgang. Am schlimmsten aber ist die Fehleinschätzung, dass eine mathematische Mehrheit am Ende auch zu einer moralischen Legitimation führen könnte. Eine Regierung von Gnaden der AfD kann nie von Demokraten moralisch akzeptiert werden. Die AfD zwingt dazu, Wahlen nicht nur mathematisch zu denken, sondern auch politisch-moralisch zu bewerten. Dies wurde in Thüringen versäumt.

Der Vorteil von Demokratie ist doch, dass sie sich in Zahlen messen lässt. Moral kann ein sehr morastiger Begriff sein.

Die AfD hat kein ernsthaftes Interesse daran, die Demokratie voranzubringen. Wie man in Thüringen gesehen hat, benutzt sie Geschäftsordnungsregeln, um das parlamentarische System zu destabilisieren. Es ist daher die vorderste Pflicht von Demokraten, die Demokratie zu schützen.

Sie kennen den Linken Bodo Ramelow von zahlreichen Ministerpräsidententreffen. Wie finden Sie ihn?

Er tritt dort höflich auf und ist bereit zu einem konstruktiven Miteinander. Aber darum geht es nicht.

Worum denn?

Die Linkspartei sieht die DDR nach wie vor nicht als Unrechtsstaat. Damit leugnet sie Mauer, Stacheldraht und Stasi. Das ist nicht akzeptabel. Leider hat es auch Herr Ramelow versäumt, sich davon zu distanzieren. Daher habe ich Verständnis, dass die CDU im Osten grundlegende Vorbehalte gegen einen Kandidaten der Linkspartei hat. CDU und Linkspartei – das kann nicht zusammengehen.

Worin sehen Sie den großen Unterschied zwischen Linkspartei und AfD?

Beide sind nicht miteinander vergleichbar. Wenn der völkische Flügel um Herrn Höcke den Nationalsozialismus relativiert, wenn AfD-Abgeordnete den Anschlag von Halle lächerlich machen, wenn AfD-Abgeordnete im Bayerischen Landtag Herrn Lübcke das Totengedenken verwehren, dann hat das eine andere Qualität. Herr Höcke möchte nicht zurück in die achtziger Jahre, sondern, wie ich befürchte, in die dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts. Daher kann es niemals eine Zusammenarbeit, Tolerierung, oder Absprachen mit der AfD geben.

Machen Sie es sich nicht ein bisschen leicht aus bayerischer Sicht? Im Osten sagen viele CDU-Leute, die AfD-Kollegen seien gar nicht so schlimm, die seien ganz normal in der Feuerwehr oder im Sportverein.

Da frage ich zurück: Warum ist die CDU nicht an erster Stelle in der Feuerwehr? Wie konnte es passieren, dass AfD oder Linke in einigen Regionen präsenter sind als die Volkspartei CDU? Ich will aus Bayern keinerlei Belehrungen erteilen, aber doch von unseren Erfahrungen aus dem Wahlkampf 2018 berichten. Da haben wir erlebt, wie hochgefährlich es für die Union sein kann, zur AfD keine Brandmauer zu ziehen. Ohne eine klare Distanzierung der Union von der AfD geht der geistige Führungsanspruch für unser Land verloren.

Wie soll es in Thüringen weitergehen?

Alle demokratischen Politiker, auch Bodo Ramelow, müssen von ihren altbekannten Positionen herunterkommen. Es braucht jetzt einen Kandidaten und eine Regierung, die für alle wählbar sind. Es wäre ein Verdienst von Herrn Ramelow, wenn er sich selbst zurücknimmt, damit das Land rasch regierbar wird. Wenn das nicht klappt, muss es bald Neuwahlen geben.

Das könnte für die CDU übel ausgehen.

Das ist ein taktisches Argument. Ich glaube, dass sich die Zeit der reinen Taktiererei dem Ende zuneigt. Es geht jetzt ums Grundsätzliche.

Was ist, wenn Linke und AfD in Zukunft öfter so stark sind, dass es ohne einen der beiden keine Mehrheit gibt?