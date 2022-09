Söder beim CDU-Parteitag : Grüße von der kleinen Schwester

CSU-Chef Söder bemüht sich beim CDU-Parteitag darum, Einigkeit in der „Unionsfamilie“ zu demonstrieren. Seine Sticheleien gegen die Ampel kommen gut an. Habeck bezeichnet er als „jammernden Posterboy“.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und der CSU-Vorsitzende Markus Söder auf dem CDU-Parteitag am Samstag in Hannover Bild: dpa

„Eine Union, ein Team!“ Mit diesen Worten, donnernd in die Halle gerufen, wurde am Samstag in Hannover der CSU-Vorsitzende Markus Söder auf dem Parteitag der CDU begrüßt. Vergessen etwa die Demütigungen, mit denen Horst Seehofer einst Angela Merkel hatte stehen lassen, vergessen die Niederträchteleien Söders, die Armin Laschet den letzten Nerv und vielleicht auch die Kanzlerschaft geraubt hatte? Wohl kaum, aber am Samstag erst mal Klatschmarsch für den einziehenden CSU-Vorsitzenden.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Die Union will nach vorne schauen. Merz hatte selbst mit dem Streit nicht viel zu tun, Söder braucht den Parteifrieden, um seine künftigen Wahlaussichten zu verbessern. Ganz bescheiden grüßte Söder demnach gleich als Erstes „die Unionsfamilie“ und bestellte Grüße der „kleinen Schwester“, was zu verhaltenem Hohngelächter in der Messehalle führte. Er wisse, so Söder tiefstapelnd „2021 war nicht unser bestes Jahr. Es sind viele Fehler gemacht worden, auch von mir“. Beifall. „Wir haben daraus gelernt!“, sagte Söder und lobte die gute Zusammenarbeit in der Fraktion und zwischen den Vorsitzenden – „läuft exzellent, besser als wir beide das erwartet haben, darf ich mal sagen, lieber Friedrich“.

„Immer wenn du denkst, es geht bergauf, kommt einer und haut mit dem Hammer drauf“, beschrieb Söder dann die gegenwärtige Lage. Er verwandte dabei ein Wort, das Seehofer einst ihm übermittelt hatte. Die Ampel sei nervös, „ein schreiender Bundeskanzler“ im Parlament, das gebe ihm doch zu denken. Während Olaf Scholz früher gewirkt habe wie ein Schlumpf, komme er nun geradezu „gaga“ daher. Robert Habeck, den Wirtschaftsminister und Vizekanzler, verglich der bayerische Ministerpräsident mit einem „jammernden Posterboy“.

Gillamoos-Einlagen in Hannover

Söder kritisierte dann, was manchen Delegierten erstaunte, die Ukraine-Politik der Regierung als zu zögerlich. Waffen und Material müssten rasch dorthin. Die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) habe „als größte Tat 5000 Helme geliefert. Wahrscheinlich lebt sie seither auf Sylt, ich weiß es nicht.“ Und Anton Hofreiter, dem langhaarigen Grünen-Politiker, glaube er dessen Unterstützung der Ukraine erst dann „wenn er sich einen militärischen Haarschnitt zulegt“.

Nach diesen ersten Gillamoos-Einlagen, die ihm Beifall eintrugen, wandte sich Söder der Teuerung und den weit verbreiteten Existenzängsten zu. Er wiederholt dabei, etwas instinktlos, Angriffe auf die Grünen-Politikerin Annalena Baerbock, die auf russische Propaganda-Maschinen zurückgehen. Angriffe gegen die Grünen gehen aber bei CDU-Parteitagen immer gut, die Delegierten genossen den Auftritt des CSU-Vorsitzenden, Entspannung nach den konzentrierten, anstrengenden Debatten zu Frauenquote und Gleichstellung.

Sie seien, wettert Söder, „die uralten gleichen ideologischen Grünen“, repräsentiert durch „Jürgen Trittin aus seiner Gruft“. Etwas Apokalypse geht auch ganz gut, Söder konstatierte: „Überall wachsen diese enormen Explosionen von Preisen“. Wer heute noch Normalverdiener sei, können morgen schon Geringverdiener werden. Und Habeck rede dagegen nur „mit dem Sound des total Ahnungslosen an“, der Mittelstand, die Senioren, die Pendler hätten das Nachsehen. Außerdem glaube er nicht, „dass man mit Broccoli einen Kindergeburtstag zum fundamentalen Erfolg führen kann“.

Vor der Bühne der Energiekrise sei die Ampelkoalition außerdem dabei, im Hintergrund die Gesellschaft umzubauen, Gendern, der „zutiefst antiliberale Gedanke“ des „Woke“, der „zwanghafte Weg zum Gendern“. Er wolle mehr Polizisten auf der Straße und keine „Denkpolizei in grünen Stuben“ und historisch könne man sagen, so resümierte Söder schließlich nach einer munteren halben Stunde: „Links ist immer falsch.“ Was ja zu beweisen war. Und der CDU gefiel es, Beifall für den CSU-Vorsitzenden, „Gott schütze Deutschland, Gott schütze die CDU - und die CSU ehrlich gesagt auch“, so endete Söder und wurde in Hannover bejubelt, fast wie ein alter Freund.