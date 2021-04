Volkstribun oder Volkspartei? : Die Sehnsucht nach dem starken Spieler

Als Markus Söder sagte, die Würfel seien gefallen, hielt die Republik für einen Augenblick den Atem an: Würde er jetzt den Rubikon überschreiten? Söder verkündete den Rückzug an Main und Donau. Die Würfel hatten in der Nacht zuvor drei und eins gezeigt. Das waren Armin Laschets Glückszahlen. Die 31 Stimmen, die der CDU-Vorsitzende im Parteivorstand bekam, genügten, um Söder zum Passen zu bringen.

Der Kampf um die Kanzlerkandidatur war allerdings kein harmloses Spiel. Der mit zunehmend härteren Bandagen ausgetragene Streit ging nicht nur darum, wer mehr Stimmen für die Union holt und ihr damit nach dem Auszug von Angela Merkel das Kanzleramt sichert. Im Duell der Diadochen traten auch das angeblich Moderne gegen das vermeintlich Morsche an, die Kraft der Person gegen die Macht der Institution und die Versuchungen des Populismus gegen den Glauben an Programm und Prinzip.