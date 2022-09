Thüringer CDU-Chef Voigt : „Ihr könnt mir zu hundert Prozent vertrauen!“

Um 13:45 Uhr tritt ein sichtlich erleichterter Mario Voigt vor die knapp 150 Delegierten des Landesparteitags der Thüringer CDU im Schützenhaus Pößneck und dankt für das Vertrauen. 85,2 Prozent haben ihn soeben zum neuen Vorsitzenden gewählt. „Ich bin wirklich sehr ergriffen“, sagt Voigt. „Das ist ein starkes Ergebnis, dass mir Rückenwind und viel Kraft gibt.“

Keine 24 Stunden zuvor blies ihm der Wind noch scharf ins Gesicht, schien gar die Kandidatur auf der Kippe zu stehen. Da hatte der Thüringer Landtag überraschend Voigts Immunität aufgehoben, um der Staatsanwaltschaft Ermittlungen zu ermöglichen. Dem geht üblicherweise eine Anzeige voraus. Worum es dabei geht, erklärte die Staatsanwaltschaft nicht. Auch Voigt sagte, sich keinen Reim darauf machen zu können. Gerüchteweise geht es um seine Nebentätigkeiten; er ist unter anderem Professor an einer privaten Berliner Hochschule und hat eine Beratungsfirma für digitale Kommunikation. Voigt sicherte der Öffentlichkeit volle Transparenz und den Behörden ebensolche Kooperationsbereitschaft zu.

Auf dem Parteitag in Pößneck geht Voigt am Sonnabend gleich zu Beginn seiner Rede auf die Ereignisse vom Vortag ein. „Ich hatte schon bessere Freitage“, sagt der Fraktionsvorsitzende der CDU im Thüringer Landtag. Er sei sehr dankbar für die Unterstützung und wisse noch nicht, woher das Störfeuer gegen ihn und die Partei herkomme. „Aber eins kann ich zu hundert Prozent sagen: An der Sache ist nichts dran. Ihr könnt mir zu hundert Prozent vertrauen!“ Dafür gibt es lange Beifall.

Die Thüringer CDU litt lange an chronischer Zerstrittenheit

Zuvor hatte Mario Czaja, Generalsekretär der Bundes-CDU, es in seinem Grußwort als „bemerkenswert“ bezeichnet, dass solche Vorwürfe just vor einer Wahl auftauchten. Und Landes-Generalsekretär Christian Herrgott sprach gar davon, dass hier „der politische Gegner“ seine Finger im Spiel habe. Doch genau das ist eben alles andere als klar. Nicht wenige halten es für ebenso wahrscheinlich, dass das merkwürdige Manöver aus den eigenen Reihen kommt.

Die Thüringer CDU litt lange und ganz besonders nach dem verheerenden Abschneiden bei der Landtagswahl 2019 an chronischer Zerstrittenheit, die mit der Wahl von Voigt nun endlich enden soll. Tatsächlich hat der 45 Jahre alte, aus Jena stammende Politiker, in den vergangenen zwei Jahren viel zu einem geschlosseneren Bild seiner Partei beigetragen.

Aber frühere Kämpfe schwelen noch immer, am heftigsten vielleicht der mit dem Lager um den einstigen Partei- und Fraktionschef Mike Mohring. Der hatte im Frühjahr überraschend angedeutet, gegen den bisherigen Landesvorsitzenden Christian Hirte kandidieren zu wollen. Das wiederum sorgte auch dafür, dass sich Hirte zum Rückzug und Voigt dazu bereiterklärte, neben dem Fraktions- auch den Landesvorsitz zu übernehmen.

Voigt arbeitet sich an Wirtschaftsminister Habeck ab

Dass beide Ämter, noch dazu in einer Oppositionspartei, zusammengehören, hatten zuvor nicht nur der Ehrenvorsitzende der Thüringer Union, Bernhard Vogel, sondern auch der Bundesvorsitzende Friedrich Merz deutlich gemacht. Merz der via Video zugeschaltet war, sagte, er gestatte sich den Hinweis, dass es nicht die schlechteste Idee sei, beide Ämter in einer Hand zu haben. Wenn es dann auch noch ein gutes Ergebnis für den Kandidaten gebe, sei das umso besser. Womöglich haben die Vorwürfe vom Freitag tatsächlich zu einem Solidarisierungseffekt mit Voigt geführt. Sein Ergebnis ist jedenfalls das Beste, das Unionsvorsitzende in Thüringen in den vergangenen Jahren erhielten.