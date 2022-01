Mario Czaja : Wer ist der künftige CDU-Generalsekretär?

Ein Herz und eine Seele waren Mario Czaja und Friedrich Merz nie. Als der designierte Bundesvorsitzende im Dezember 2018 zum ersten Mal für den Posten des Parteichefs antrat, da stimmte der CDU-Mann aus Berlin im ersten Wahlgang für den damaligen Außenseiter Jens Spahn. Als Merz den zweiten Anlauf nahm, machte Czaja sich für Armin Laschet stark. Doch am Wochenende soll der 46 Jahre alte Mann aus dem Osten Berlins, gerade zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen, Generalsekretär und damit enger Vertrauter des neuen Manns an der Spitze der Partei werden.

Das verwundert auch, wenn es um inhaltliche Positionen geht: Czaja hat sich immer für ein unverkrampftes Verhältnis der CDU zur Linkspartei eingesetzt, nicht gerade eine typische Haltung des neuen Parteivorsitzenden aus dem Sauerland. Zudem gilt Czaja als Modernisierer, ein Etikett, das Merz bisher nicht angeheftet wurde.

Wie also kommt es, dass Merz sich diesen bundespolitisch noch unbewanderten Mann ausgesucht hat? Beide heben hervor, dass gerade die Unterschiede der Grund seien, dass nämlich die CDU nun auch an der Spitze in ihrer Vielfalt repräsentiert werden soll. Der eigentliche Grund, und auch das wird nicht verneint, liegt aber im Wahlergebnis von Czaja in Berlin bei der Bundestagswahl.

Czaja eroberte Linken-Hochburg

Im Ost-Berliner Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf, seiner Heimat, gelang es Czaja, die Lokalmatadorin von der Linken, Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau, klar zu besiegen. Das war ein echter Coup, denn der Bezirk galt als Hochburg der Linkspartei. Viermal hatte die Vorgängerin von Czaja als Wahlkreiskandidatin, die ehemalige Staatsministerin für Kultur und Medien Monika Grütters, zwischen 2005 und 2017 gegen Pau verloren. Czaja besiegte die Linken-Politikerin nun deutlich. Er erreichte mehr als 29 Prozent der Erststimmen, Pau knapp 22. Es war eine der wenigen spektakulären Erfolgsgeschichten in einer Wahl, die für die CDU wenig Erfreuliches zu bieten hatte.

Czaja, der in Marzahn-Hellersdorf aufwuchs, hatte allerdings schon zuvor bei den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus immer wieder ein Direktmandat errungen – nur einmal verlor er, gegen den Linkspartei-Veteranen Gregor Gysi. Bei der Berlin-Wahl im Jahr 2016 erzielte er in seinem Wahlkreis 47,2 Prozent der Erststimmen – es war das beste Erststimmenergebnis in Berlin überhaupt. Czaja galt schon früh als „politisches Wunderkind“ in der Berliner CDU.

Mit dem Berliner Landesverband tat er sich allerdings immer schwer – der ist ihm zu konservativ und zu sehr altes Westberlin. Im vorigen Sommer brach er offen mit dem CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner; das war wenige Monate vor der Berlin-Wahl. Wegner stehe in seinen Positionen dem ehemaligen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen näher als Bundeskanzlerin Angela Merkel, sagte Czaja, und rügte den „riskanten Rechtskurs“ der Berliner CDU – eine Behauptung, die er allerdings nicht belegen konnte. Sein Ärger über die eigene Partei speiste sich vor allem daraus, dass ihm ein aussichtsreicher Platz auf der Landesliste verwehrt wurde und der Osten der Stadt überhaupt trotz guter und aussichtsreicher Kandidaten in der Berliner CDU wieder einmal hinten 'runterfiel.

CDU-Politiker mit Kümmerer-Image

Von jeglichen Parteizwängen befreit, setzte Czaja dann ganz auf sich selbst, das CDU-Logo war auf seinen Plakaten bewusst sehr klein gehalten. Dass er schon immer Sozialpolitik als wichtig ansah und keine Berührungsängste mit der Linkspartei hat, machte es auch bisherigen Linken-Wählern offenbar leicht, diesmal für ihn zu stimmen. Wie schon früher spielte Czaja in Marzahn-Hellersdorf sein Kümmerer-Image aus. Er setzt sich für die Belange der Bürger ein, egal ob es um eine Fußgängerampel, eine Umgehungsstraße oder um den neuen Businesspark geht. Dem verheirateten Vater einer Tochter kommt zugute, dass seine Heimat längst nicht mehr der typische Plattenbaubezirk aus DDR-Zeiten ist, viele junge Leute und Familien sind hierhergezogen.