Konvoi aus der Karibik : Marine schlägt Seglern Wunsch nach Fregatten-Eskorte ab

Aktualisiert am

Die Marine hat dem Ansinnen deutscher Segler eine Absage erteilt, eines ihrer Schiffe als Eskorte für einen Konvoi über den Atlantik zurück nach Europa abzustellen. „Das ist überhaupt keine Option“, sagte ein Sprecher der Marine am Montag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Höchste Priorität hätten die laufenden Einsätze, zudem wären die Kräfte auch in „einsatzgleichen“ Aufgaben wie etwa den deutschen Beiträgen zu den ständigen maritimen Einsatzverbänden der Nato gebunden.

Gehofft hatten Segler in der Karibik vor allem auf die Fregatte „Baden-Württemberg“, die in den vergangenen Tagen im Südatlantik unterwegs war. Das Schiff soll am Dienstag auf den Kapverdischen Inseln anlegen. Die Marine bestätigte zwar, dass das Typschiff der neuen F125er-Klasse theoretisch binnen einer Woche die Karibik erreichen könne. Alle weiteren Voraussetzungen für eine Evakuierungsoperation sind aber offenbar nicht gegeben.

In Marinekreisen hieß es, selbst wenn eine Evakuierungsoperation der Segler von Seiten der Bundesregierung geprüft würde, wäre die Eskorte eines solchen Verbandes angesichts der ohnehin angespannten Personal- und Materiallage schlicht nicht leistbar.

Geltend gemacht wird, neben den laufenden Verpflichtungen und einer geschätzten Einsatzdauer von mindestens zwei Monaten, die Notwendigkeit eines Versorgungsschiffes. Denn niemand könne damit rechnen, dass die Fregatte oder die Segler unterwegs irgendwo anlaufen und sich verpflegen dürften, bevor sie deutsche Gewässer erreichten. Ein solcher Einsatzgruppenversorger sei jedoch nicht verfügbar.