Kriegsschiff Baden-Württemberg : Nicht zu weit wegfahren, bitte

Die Marine erprobt in der Nordsee seit langem ihre modernste Fregatte. Sie wäre ein ideales Schiff für Auslandsmissionen. Eigentlich.

Prima Wetter für ein Kriegsschiff: die Wolken tief, der Himmel grau, die Nordsee rauh. Wenige Meilen vor Wangerooge pflügt die modernste Fregatte der Marine die See. Auf der Brücke und an den Gefechtsständen der Baden-Württemberg herrscht höchste Alarmbereitschaft. Fregattenkapitän Andreas Konz nimmt im Sekundentakt Meldungen des wachhabenden Offiziers entgegen. Maschinen okay, Operationszentrale bereit, Löschtrupps klar.

Besonders angespannt wirkt „der Alte“ aber nicht, eher wie ein leicht gelangweilter Souverän. Kapitän Konz kennt jeden Winkel auf der Fregatte, vor allem aber kennt er seine Besatzung. Und er verlässt sich auf sie, auf den Ersten Offizier Robert Böttcher ebenso wie auf die Offiziere und Hauptbootsleute, die irgendwo auf den vielen Decks des 150 Meter langen Kriegsschiffs die Dinge regeln. Ein junger Leutnant zur See hat auf der Brücke den Kurs berechnet und gibt den Steuerleuten die Kommandos, immer mit einem wachsamen Seitenblick auf den Kapitän, der nahezu versonnen auf den Horizont blickt.