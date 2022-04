Russische Bedrohung : „Die Situation in der Ostsee ist unter Kontrolle“

Herr Vizeadmiral Kaack, nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat die Marine mehr als ein Dutzend Schiffe in die Ostsee entsandt. Auch andere Ostsee-Anrainer haben ihre Präsenz stark erhöht. Das war von einer gewissen symbolischen Kraft. Aber wohin und wozu wurden die Schiffe eigentlich entsandt?

Zunächst einmal zur Lage: Die Situation in der Ostsee ist unter Kontrolle, und sie ist das auch, weil wir sehr schnell gezeigt haben, dass wir Kräfte in den Raum bringen können. Wir waren präsent und wachsam, das war ein klares Signal an Russland. Zudem konnten wir unsere westlichen Verbündeten in dem Gedanken bestärken: Einer für alle, und alle für einen. Wir haben uns dabei eng mit unseren NATO-Partnern abgesprochen, aber auch mit Finnland und Schweden. Wir haben Minenjagdboote in die Gegend vor Tallinn entsandt. Eine Flugabwehrfregatte, die „Sachsen“, wurde in der Mitte der Ostsee postiert. Sie kann sehr genau Flugbewegungen auch in großen Entfernungen orten. Zur Zeit haben wir einen multinationalen Minenabwehrverband dort im Manöver. Unser Ziel war es, in der Ostsee zu demonstrieren, dass wir da sind.

Wie hat die russische Seite reagiert?

Als Seestreitkräfte kann man schnell Akzente setzen, die andere auch sehen. Natürlich wurden wir bemerkt. Wir sehen auf russischer Seite Normverhalten, also das übliche Geschehen. Es gab standardmäßige Übungstätigkeiten und regelkonforme Annäherungen an unsere Einheiten. Man trifft ja ohnehin in dieser Region ständig aufeinander.

Sie haben also von russischer Seite keinerlei Anzeichen wahrgenommen, den Konflikt auszuweiten?

Nein. Im Gegenteil haben wir eher Anzeichen, dass die andere Seite bestrebt ist, den Konflikt zu begrenzen. Dazu hat aber sicherlich auch beigetragen, dass wir, NATO und Deutsche Marine, sehr schnell gezeigt haben, dass wir da sind.

Sie selbst hatten allerdings, so wurde es jedenfalls berichtet, von einer realen Gefahr der Verminung in der Ostsee geredet …

Da habe ich abstrakt von den Möglichkeiten der Bedrohungen gesprochen. Da gehören Minen dazu und natürlich Schiffe. Minen sind immer ein Mittel, um Geografie zu verändern, für einen Gegner, aber auch für uns selbst. In der Ostsee kennen wir Anrainer einander alle sehr gut, und deshalb ist es auch gelungen, die Situation nicht zu überheizen. So halten sich alle an eine imaginäre Linie, die sie derzeit nicht überschreiten. Wenn in der Ostsee jetzt etwa ein britischer Flugzeugträger einlaufen würde, wäre das vielleicht ein falsches Signal.

Welche Rolle kann die Marine in dieser Region überhaupt spielen? Sie ist klein, zugleich aber neben der russischen die größte in der Ostsee.

Ja, wir sind in der Ostsee keine kleine Marine. Andere schauen auf uns mit einer gewissen Erwartungshaltung, arbeiten gerne mit uns zusammen und sehen uns auch als Anlehnungspartner. Mit dieser Rolle muss man aber verantwortungsvoll umgehen. Ich arbeite jedenfalls auf Augenhöhe mit allen Inspekteuren der Ostseemarine – unabhängig von deren jeweiliger Größe. So verstehen wir uns.

Kann die gegenwärtige Präsenz der Marine in der Ostsee überhaupt aufrecht erhalten werden? Die Einsatzbereitschaft der Fregatten und Korvetten war ja zuletzt nicht besonders hoch.

Also, wir hatten zunächst an einem Tag etwa 40 Prozent der gesamten Flotte in der Ostsee. Das war ein deutliches Zeichen, aber das kann man nicht auf Dauer durchhalten. Deswegen haben wir zur gleichen Zeit begonnen, ein Operationskonzept für die Ostsee zu schreiben, Baltic Guard, an dem sich andere beteiligen. Wir können sicherstellen, dass Schiffe – Überwassereinheiten – der NATO überall vertreten sind, wo es nötig ist.

Muss sich Deutschland dazu aus anderen Engagements zurückziehen, etwa im Mittelmeer?

Das hat die Politik zu entscheiden. Aber wir haben beispielsweise die Korvette „Erfurt“, die auf dem Weg ins Mittelmeer war, bei Borkum aufgehalten und in den ständigen NATO-Einsatzverband 1 in die Norwegensee geschickt. Deswegen haben wir im Mittelmeer bei Unifil nun eine zeitlich begrenzte Lücke.

In Berlin wird über die Ausrüstung der Bundeswehr diskutiert. Welche Vorstellungen hat denn die Marine, wenn es um das 100-Milliarden-Euro-Paket geht? Was wäre wichtig?