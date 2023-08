Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hielte eine Fixierung des Zwei-Prozent-Ziels der NATO im Haushaltsgesetz für „sehr gut“, aber nicht für entscheidend. Bei einem Besuch der F.A.Z.-Redaktion am Freitag sagte sie, dass alle Minister sich dafür ausgesprochen hätten, künftig zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung zu investieren. Es müsse gegebenenfalls ohnehin möglich sein, über mehr oder weniger hohe Ausgaben zu entscheiden. „Entscheidend ist, dass wir uns an die Lage anpassen“, so die FDP-Politikerin.

Gregor Grosse Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Wichtig sei, dass auch nach der Investition des Sondervermögens zur Stärkung der Bundeswehr weiterhin mehr in die Verteidigung investiert werde. Die Armee sei in den vergangenen 25 Jahren „komplett runtergefahren“ worden. Die frühere Kanzlerin Angela Merkel (CDU) „hat sich null für die Bundeswehr interessiert“.

Heute spiele die Bundeswehr in Politik und Gesellschaft eine ganz andere Rolle, sagte Strack-Zimmermann. Im Gespräch mit Bürgern spüre sie, dass die große Mehrheit eine stärkere Bundeswehr wolle. „Der Krieg hat uns wachgerüttelt“, sagte die Verteidigungspolitikerin mit Blick auf die russische Invasion in die Ukraine. Für die überschaubaren Erfolge der ukrainischen Gegenoffensive machte sie auch die Zögerlichkeit des Westens verantwortlich, schneller Waffen zu liefern. Das zeige sich nun wieder bei der Diskussion über die deutschen Taurus-Marschflugkörper. „Wir müssen sie sofort liefern.“

Mehr zum Thema 1/

Die Debatte um eine Reichweitenbegrenzung sei „nur eine Ablenkung, weil man nicht entscheiden will“, sagte sie, ohne Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim Namen zu nennen. Eine Begrenzung sei nicht erforderlich. Kiew schließe Angriffe auf russisches Territorium aus. Sollte die Ukraine ausschließlich militärische Ziele in Russland angreifen, um Versorgungswege zu zerstören, sei das sogar völkerrechtskonform, bekräftigte sie.

Mit Blick nicht nur auf eine mögliche Wiederwahl von Donald Trump als US-Präsident betonte Strack-Zimmermann, dass sich die EU auch ohne amerikanische Unterstützung schützen müsse. Dabei komme gerade Deutschland eine Verantwortung zu: „Unsere EU-Partner erwarten, dass wir Stellung beziehen und führen.“ Das bedeute aber nicht, dass sich Deutschland der nuklearen Teilhabe entziehen und eigene nukleare Kapazitäten aufbauen sollte. „Das steht nicht zur Diskussion.“