Lieferungen an die Ukraine : Marder-Zusage bringt Heer und Industrie in Bedrängnis

Marder-Zusage bringt Heer und Industrie in Bedrängnis

Deutschland will 40 Marder an Kiew liefern. Das wird nicht einfach. Und es gibt ein gravierendes Panzerabwehrproblem.

Die angekündigte Lieferung von Schützenpanzern aus Amerika und Deutschland sowie französischer Radpanzer mit großkalibrigen Kanonen an die Ukraine hat die Debatte um Kampfpanzer am Wochenende weiter be­feuert. Zugleich zeigt sich, dass die Bundeswehr und Industrie bereits mit der Lieferung 40 älterer Marder-Schützenpanzer Probleme haben.

Im Heer gibt es kaum Reserven, der Bestand von etwa 320 Mardern gilt als bestenfalls zur Hälfte einsatzbereit. Viele werden als Ersatzteillager genutzt, Dutzende sind in NATO-Verpflichtungen. Die wehrtechnische Industrie könnte Monate brauchen, um einen Teil der Fahrzeuge aus ihren Lagern instand zu setzen.

Auf eine Abgabe der noch knapperen Leopard-Panzer wäre das Heer kaum vorbereitet. Kampfpanzer wie der deutsche Leopard 2 oder der amerikanische Abrams sind etwa doppelt so schwer und damit auch besser geschützt als Schützenpanzer. Sie verfügen über Glattrohrkanonen mit einer Reichweite von mehr als sechs Kilometern.

Der deutsche Schützenpanzer Marder hat hingegen eine 20 Millimeter Maschinenkanone mit etwa einem Drittel der Reichweite. Zur Bekämpfung gegne­ri­scher Kampfpanzer müssen zusätz­liche panzerbrechende Lenkwaffen mitgeführt werden. Diese sind nach derzeitigem Stand nicht Teil der deutschen Lie­ferzusage.

Experten vertreten die Auf­fassung, der Schützenpanzer mit seiner aufgesessenen Infanterie – sechs Sol­daten beim Marder – sei vor allem im Verbund mit Kampfpanzern effizient zu nutzen.

Mehrere Abgeordnete der Ampel­koalition und der Opposition schlossen sich inzwischen der Forderung nach einer europäischen Leopard-Liefer­koa­lition an. Die hatte etwa der SPD-Au­ßenpolitiker Michael Roth schon vor Mo­naten angeregt. Roth sagte, es gebe in 13 europäischen Ländern insgesamt etwa 2000 Leopard, genug um etliche da­von gemeinsam an die Ukraine zu liefern.

Der Leopard ist ein Exportschlager der deutschen Rüstungsindustrie; die Niederlande, Polen und die Türkei gehören zu den Nutzern. Auch die Vizeprä­sidentin des EU-Parlaments, Roberta Metsola, schloss sich dem Vorschlag an.

Der frühere Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Wolfgang Hellmich (SPD), wies unterdessen Berichte zurück, wonach er zwischen den angeblichen „Defensiv“- Panzern Marder und einem „An­griffs­panzer“ Leopard unterschieden ha­be, den man der Ukraine nicht geben solle. Anders, als er zitiert worden sei, habe er das nicht gesagt; die Unterscheidung sei auch unsinnig. Zu den Pro­blemen bei der Marder-Lieferung sagte Hellmich der F.A.Z.: „Jetzt wird gehandelt. Die Entscheidung ist in enger Ab­stimmung zwischen dem Kanzler und der Vertei­digungsministerin getroffen worden. Es ist eine Entscheidung nach Priorität, und die Priorität liegt derzeit in der Ukraine.“

Wie aus Polen berichtet wird, beabsichtigt die dortige Regierung, künftig eher auf amerikanische Panzer zu setzen. Ende 2022 wurde die Lieferung von mehr als 100 älteren, modernisierten Abrams-Kampfpanzern vereinbart, die in diesem Jahr an Polen gehen sollen. Anfang 2022 hatte Warschau 250 Abrams der neuesten Generation be­­stellt.

Polen ist damit auf dem Weg, eine starke Panzertruppe aufzubauen, nachdem sich Warschau jahrelang auf alte sowjetische Modelle und ältere, teils uralte Leopard verlassen hatte. In den ersten Kriegsmonaten hatte Polen von seinen ursprünglich etwa 800 Kampfpanzern mindestens 230 in die Ukraine geschickt, damals Modelle sow­jetischer Bauart.