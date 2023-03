Die volle Härte der Freiheit: Der Bundesjustizminister nimmt es nicht sonderlich genau, wenn er seine Ziele erreichen will. Das macht ihm jetzt das Leben schwer.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) im August 2022 in Berlin Bild: dpa

Marco Buschmann wollte Justizminister werden. Das ist schon eine Erwähnung wert. Denn es hat das stolze Haus in der Berliner Mohrenstraße gekränkt, jahrelang Hausleitungen zu erleben, die das Justizressort als Mischung aus Trostpreis und Sprungbrett ansahen.

Buschmanns Vorgängerin Lam­brecht versuchte ihr Desinteresse an der Rechtspolitik gar nicht erst zu verschleiern. In Erinnerung bleibt sie vor allem durch die Dreistigkeit, die sie an den Tag legte, um Parteifreunde mit hoch dotierten Stellen zu versorgen. Und durch Dienstreisen mit wenig offiziellen Terminen und viel Zeit für Sightseeing. Katarina Barley war mit mehr Begeisterung bei der Sache, aber sie entschwand schnell nach Brüssel. Heiko Maas freute sich, als er ins Auswärtige Amt „aufsteigen“ durfte. Die Politik ist voller Juristen, aber das Justizministerium zählt machtpolitisch nicht viel. Auf Landesebene ist es keine Selbstverständlichkeit, dass sich dafür überhaupt noch ein Jurist findet.

Buschmann hat gesehen, dass das Justizministerium die Chance bietet, das Profil der FDP zu schärfen. Die Schuldenbremse ist ja aller Ehren wert, aber die Herzen fliegen der FDP deshalb nicht zu. Auch mit den Ressorts Verkehr und Bildung können die Liberalen bisher kaum punkten. Das Justizministerium muss liefern, und es liefert liberale Gesellschaftspolitik. Hier wurde die Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibungen vorbereitet, das Selbstbestimmungsrecht für Transmenschen ausgearbeitet, die Cannabis-Legalisierung vorangetrieben, ebenso die doppelte Mutterschaft lesbischer Paare.

Verschärfungen schaffen Probleme

In einem Punkt wird die Zäsur nach acht Jahren SPD-Führung besonders deutlich: Buschmann bricht mit der unglückseligen Tradition reflexhafter Strafrechtsverschärfungen. Kriminalität verändert sich, deshalb müssen Gesetze angepasst werden. Aber höhere Strafen allein lösen noch kein Problem. Sie suggerieren eine Lösung und wecken damit Erwartungen, die gleich wieder enttäuscht werden. Kommunalpolitiker sind eben nicht deshalb besser vor Attacken im Netz geschützt, weil darauf nun bis zu drei Jahre Gefängnis stehen.

Manchmal schaffen Verschärfungen sogar Probleme. Die Hochstufung der Kinderpornographie zum Verbrechen kann dazu führen, dass sich auch Eltern, die den Klassenlehrer auf strafbare Bilder hinweisen wollen und sie deshalb weiterleiten, vor Gericht wiederfinden. Lambrecht wollte diese Änderung auf Druck des Boulevards und gegen den fachlichen Rat der Beamten im Ministerium.

Es hat sich eingebürgert, dass Justizminister von der „vollen Härte des Rechtsstaats“ sprechen und damit die Verfolgung mutmaßlicher Täter meinen. Im Rechtsstaat müssen Gesetze durchgesetzt werden, aber das Wesen des Rechtsstaats liegt in der Selbstbindung des Staates, dem Schutz der Bürger vor Willkür. Beide Dimensionen brauchen Fürsprecher, damit das diffizile Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit nicht aus dem Lot gerät. Innerhalb der Regierung sind es das Justiz- und das Innenressort. Ein Antagonismus zwischen den Häusern ist in der täglichen Arbeit anstrengend, aber segensreich für das Land.

Image des oberkorrekten Superjuristen

Das Problem ist, dass Buschmann überzieht. Er pflegt das Image des oberkorrekten Superjuristen mit einer Schwäche für Fußnoten. Aber tatsächlich nimmt er es nicht sonderlich genau, wenn es darum geht, das gewünschte Ziel zu erreichen. Argumente, die nicht passen, werden passend gemacht. Der fachliche Rat seiner Beamten zählt dann für Buschmann auch nicht mehr als für seine Vorgänger, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Die volle Härte der Freiheit.

Beispiel: Im Kampf gegen die Vorratsdatenspeicherung legt der Minister einen freihändigen Umgang mit dem Datenmaterial an den Tag. Aus der Zahl von Fällen, die allein deshalb nicht aufgeklärt werden können, weil die IP-Adresse als einziger Ermittlungsansatz nicht identifizierbar ist, leitet er nonchalant eine beeindruckende Aufklärungsquote ab, die es in Wahrheit gar nicht gibt.

Seine Inszenierung als feingeistiger Musil-Exeget passt nicht zum robusten Stil, den seine Kritiker zu spüren bekommen. Eine Referatsleiterin im Haus äußert fachliche Bedenken in Sachen Vorratsdatenspeicherung und findet sich in einer anderen Abteilung wieder. Die Länder fordern – wie im Koalitionsvertrag verabredet – finanzielle Unterstützung, um die Justiz besser auszustatten. Buschmann kommt ihnen nicht entgegen, tut dann aber so, als habe er erfolgreich einen Pakt für den Rechtsstaat geschlossen. Die Länder fühlen sich veräppelt.

Das rächt sich nun. Gegen sein Vorhaben, Strafprozesse künftig in Bild und Ton aufzuzeichnen, hat sich eine Protestwelle aufgebaut. Sie besteht nicht nur aus berechtigten Einwänden aus der Justizpraxis, sondern auch aus Frust. Auch im Ministerium ist die anfängliche Freude über Buschmann längst verflogen.